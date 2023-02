Ha ma Petőfi megjelenne

Örök életű szecesszió

A Petőfi költészetét kortárs művészek értelmezésében tárgyaló kiállítás helyszíne Kecskemét 1902–1903-ban született építészeti szimbóluma, a Márkus Géza alkotta Cifrapalota, amelynek felújítás alatt lévő homlokzata tavaly óta állványzat és porfogó lepel mögé bújik, míg a szintén szecessziós – Lechner Ödön és Pártos Gyula által tervezett – Városháza rekonstrukciója már befejeződött. Kecskemét a magyar szecessziós építészetéről méltán híres. Nincs másik város a mai Magyarországon, ahol ennyire meghatározó a városképben betöltött szerepe, s egymáshoz ilyen közel, ekkora mennyiségben lenne tanulmányozható ez a sajnálatosan rövid életű, ugyanakkor sajátosan magyaros XX. századi építészeti irányzat. Legközelebbi rokonai e téren Szabadka, Nagyvárad és Marosvásárhely. Kecskeméten a stílusirányzat mindhárom korszaka képviselteti magát. Nem lehet véletlen, hogy ifj. Gyergyádesz László művészettörténész is kutatási területévé választotta a témát. Mint mondja, a millennium időszakában Lechner Ödön, majd a század első évtizedé­ben a követői (Komor Marcell, Jakab Dezső, Márkus Géza), később az első világháború előtti években a Fiatalok csoportja (Kós ­Károly köréből Jánszky Béla és Szivessy Tibor, illetve Mende Valér), egyaránt terveztek szecessziós épületeket Kecskemét számára. A város abból is profitált, hogy miután 1902-ben egy építészeti stílusokról szóló pesti parlamenti vita után háttérbe szorultak a hivatalos megbízások terén, Lechner és követői a vidéki települések felé vették az irányt, ahol szívesen fogadták őket. A Kárpát-medencében fontos alkotórészei voltak a szecessziós építészetnek a pécsi Zsolnay gyár épületdíszítő kerámiái. A korábbi terrakottadíszek helyett folyamatos kísérletezések („Steindl-massza”, plutonit) eredményeként jött létre 1893 körül a pirogránit, ez a tömör, igen magas hőmérsékleten kiégetett, az időjárás káros hatásainak fokozottabban ellenálló, színes majolikamázzal tetszőlegesen borítható anyag, amelyre méltán illik Petőfi bölcsessége: „az idő igaz, s eldönti, ami nem az”. Zsolnayék találmánya igazolta önmagát, a belőle készült épületdíszítő elemek százhúsz évvel később is lényegében hibátlan állapotban vannak a Cifrapalota külső falain. Szemben a rögzítésükkel. A 37 majolikamázas pirogránit mező leszedése után derült ki, hogy 1903-ban csupán vékony drótozással voltak felerősítve a mögöttük lévő habarcsanyag megkötéséig. Ez az anyag azonban mára szerkezetileg teljesen leromlott, ami miatt a kerámiaelemekkel együtt kezdtek elválni az alapfalazattól. Az épületen emellett szükségessé vált a pártázat esetében az esővíz hatékonyabb elvezetése s a nyílásszárók cseréje is, hogy a magyar szecesszió e jellegzetes épülete visszanyerje eredeti szépségét.