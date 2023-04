Egy sor eljárás indult a törvénytelenül tüntetők ellen

A rendőrség vezetői már többször is kijelentették, hogy minden, a gyülekezésről szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényt tudomásul vesznek, ezeknek a demonstrációknak azonban a jogszabályi kereteken belül kell maradniuk. A törvény előírásait be nem tartókkal szemben viszont továbbra is fel fognak lépni. Mint ahogy teszik a hétfői, törvénytelen demonstrációk esetében is.

A rendőrség ugyanis több eljárást kezdeményezett a 2023. április 24-én bejelentés nélkül tartott gyűlések kapcsán.