Ellepték a patkányok a Márki-Zay vezette települést

Ellepték a patkányok a Márki-Zay Péter vezette várost, tarthatatlan a helyzet Hódmezővásárhelyen. A Promenad24 tegnap elsőként írta meg, a Szabadság téri játszótéren a rágcsálók egész kolóniája telepedett meg, a családok által látogatott játszóparkban szabályos lakórendszert építettek ki maguknak. Egy helyi lakos videót is küldött arról, milyen áldatlan állapotok uralkodnak a Szabadság téren, amely tele van hatalmas gödrökkel, patkányjáratokkal.

Kettő, három, négy! Egy egész család! Remélem, hogy ez az önkormányzatnak elég bizonyíték lesz. Hoppá, ott jön az anyapatkány is!

– mondja a férfi a felvételen.

A környéken élők a közegészségügyi veszélyek miatt aggódnak. Nemcsak a játszótéren tűnnek fel ugyanis a számos fertőzést terjesztő állatok, de a Promenad24-nek több lakó is arról számolt be, hogy rendszeresen bejárnak a környező lépcsőházakba is. A gyerekek rettegnek, az ott élők undorodnak. A nyilatkozó szülők, nagyszülők közül sokan felháborodásuknak adtak hangot, hogy bár a probléma több hónapja fennáll, s rendszeresen jelzik is a városnak, mégsem történik semmi, az önkormányzat nem oldja meg a patkánykérdést.

Borzasztó, ami a Szabadság téren van. Lassan nem merünk a játszótérre menni a gyerekekkel, de a lépcsőházakban is aggódunk, mikor melyik lakásban és hol tűnik fel patkány. Csaknem egy éve még egy lakossági fórum is volt itt a helyszínen a városvezetők részvételével, ahol felhívták a polgármester és az illetékesek figyelmét a lyukakra, és azóta sem csinálnak semmi. A patkányok már lassan egy éve beköltöztek ide, s egyre többen vannak, elszaporodtak. Csak a legtöbbször akkora itt a fű és a gaz is, hogy nem látszanak ki belőle. De nemcsak a rágcsálók miatt nem szeretjük odavinni a kicsiket, hanem a gödrök miatt se. Némelyik annyira mély, hogy ha egy gyerek belelép vagy beleszalad, simán kitörik a bokája

– panaszkodott a Promenad24-nek egy nő.

Nap mint nap itt rohangálnak a patkányok a Szabadság téri tömbházak között. Simán felszaladnak a lépcsőházakba, több lakásban is találtak már döglött patkányt, de olyan eset is előfordult, hogy valaki lapáttal kergette és verte agyon a saját otthonában a rágcsálót

– árulta el egy másik nő.

