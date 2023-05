Róma Budapestre költözött

– Hogyan összegzik, örökítik meg a szentatya budapesti látogatását?

– Friss az élmény, ezekben a napokban is számos műsorunk foglalkozik a témával. A nézők is azt kérik tőlünk, hogy ismételjük meg, tűzzük újra műsorra a programokat, amelyeket egyébként a Híradó.hu-n, a Médiaklikk.hu-n és a Bizony, Isten! YouTube-csatornán most is vissza tudnak nézni. Ezenkívül

Járai Judit, a Kossuth rádió szerkesztője – aki a „pápai buborék” tagja volt, így Rómából Budapestre és Budapestről Rómába is elkísérhette a szentatyát – egy dokumentumfilmben dolgozza fel a pápalátogatást, illetve annak utózöngéjét. Judit jelenleg még Vatikánvárosban forgat, a készülő filmet pedig várhatóan pünkösdkor mutatjuk be a nézőknek.

