Pszichológus segíti Donáth Annát, hogy ne bizonytalanodjon el

Pszichológus és coach támogatását is igénybe veszi Donáth Anna, a Momentum EP-képviselője – vallotta be a párt egykori elnöke egy ma megjelent interjúban, amit a 444.hu-nak adott. Donáth szerint nem elég a belső körből kapott megerősítés, hanem szükség van külső támogatásra is, mert nagyon könnyű elbizonytalanodnia.

Hangoztatta azt is, hogy szerinte a kormány eszközként használja az Állami Számvevőszéket ahhoz, hogy kihúzza a szőnyeget az ellenzéki pártok lába alól.

A balliberális képviselő az interjúban megismételte azt a gyakran hangoztatott ellenzéki vádat, miszerint Magyarországból a kormány összeszerelő üzemet csinált, amit most éppen az akkumulátorgyárak vesznek igénybe az olcsó munkaerő miatt. Emellett a Központi Statisztikai Hivatalt azzal vádolta, hogy kozmetikázzák az adatokat.

Beszélt arról is, hogy a kormányban nincs meg a politikai akarat az EU-s források kifizetéséhez szükséges feltételek teljesítésére, valamint arról is, hogy az Európai Bizottság a vele történt találkozás után kezdte vizsgálni, megfelel-e a pedagógusok életpályamodelljéről szóló törvényjavaslat a jogállamisági kritériumoknak. Szerinte a törvény arról szól, hogy „rabszolgasorba taszítsák a tanárokat”. Donáth Anna hangsúlyozta: nem adják fel azt a szándékukat, hogy a jelenleg befagyasztott uniós források a kormányt megkerülve érkezzenek meg. – Azt sikerült elérnünk, hogy a közvetlenül megpályázható önkormányzati és civil források mértéke bővült – állította.

Az EP-képviselő Karácsony Gergely főpolgármesterrel nagyon meg van elégedve, és üdvözölte a Lánchíd autómentessé tételét is.

Arról még nem döntött a Momentum, hogy támogatják-e Karácsony újrajelölését, de személy szerint Donáth támogatja a városvezetőt, „ha folytatja, ami most történik”. Kitért arra is, hogy összellenzéki egyeztetések kezdődtek meg, amin időnként részt vesz a Demokratikus Koalíció is, bár állítása szerint Donáth régóta nem beszélt Gyurcsánnyal annak ellenére sem, hogy megvan neki a telefonszáma, Dobrev Klára árnyékkormányfővel viszont nagyon jó viszonyban vannak.