Dobrev Klára azért akadályozza az EP-s pénzek lehívását, mert szerinte azt ellopják + videó

„Nekem hazafias kötelezettségem az, hogy megakadályozzam, hogy az európai uniós pénzek Magyarországra érkezvén, négy-öt ember zsebében tűnjenek el” – ezt Molnár Csaba, a DK EP-képviselője, árnyék-kancelláriaminiszter mondta még áprilisban egy árnyékkormányinfón. De több ellenzéki párt is hasonló magatartást követ.

Donáth Anna, a Momentum EP-képviselője például Facebook-oldalán számolt be arról, hogy személyesen az Európai Bizottság alelnökéhez, Vera Jurovához fordult annak érdekében, hogy újabb feltételekhez kössék az EU-s pénzek lehívását. A Momentum még aláírásgyűjtésbe is kezdett, hogy kössék az oktatás reformjához az uniós pénzeket. Ezzel pedig pont azoknak a forrásoknak a lehívását gátolják, amiből a kormány szándéka szerint a pedagógusbéreket lehetne rendezni.

Ebbe a sorba illeszkedik Dobrev Klára is, aki a Mediaworksnek azt mondta, hogy azért akadályozza a pénzekhez való hozzájutást, mert szerinte azt ellopják. A politikus korábban arra tett utalásokat, hogy a baloldal politikai tőkét tud kovácsolni abból, hogy Magyarországtól visszatartják az EU-s pénzeket. A Demokratikus Koalíció EP-képviselője érdemi választ most sem adott a Mediaworks kérdéseire.

Az uniós forrásokról a státustörvény vitájában is szó esett múlt pénteken. Pósán László fideszes képviselő felszólalásában arra emlékeztetett, hogy a Covid időszaka alatt került szóba, hogy a tagállamok tervezhetnek uniós forrásokat ilyen kiadásokra, miközben a magyar költségvetési forrásokat a gazdaság helyreállításának irányába terelték.

Borítókép: Dobrev Klára (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)