Soros György áll szinte az összes LMBTQ-szervezet mögött

A partnerek köre itt is azonos a fentivel. Szinte csak ugyanazok a szervezetek találhatóak meg a támogatók, adományozók, partnerek rubrikában.

A „civil partnerek” között felbukkan az Amnesty, az Auróra, a TASZ és a Helsinki Bizottság is.

Hogy ezek mennyire civil szervezetek és mennyire Soroshoz köthető politikai szervezetek, arról már több száz cikkben beszámoltak, elég itt annyit megjegyezni, hogy minden második közleményükben ezek a szervezetek kereszthivatkoznak egymásra, mintegy legitimációs faktorként használjak egymást érveik alátámasztására.

Fotó: Tűzfalcsoport

A Budapest Pride weboldalán megtalálhatóak a szervezet további támogatói is, és ott már a második helyen feltűnik a CEU.

Fotó: Tűzfalcsoport

Magyar LMBT Szövetség

A Háttér Társaság az egyik legelső, a Budapest Pride a leglátványosabb, de a legnagyobb LMBTQ-szervezet a Magyar LMBT Szövetség. A Magyarországon működő meleg, leszbikus, biszexuális és transznemű egyesületek ernyőszervezeteként jött létre.

Az ernyőszervezet is jogvédelemmel, illetve érdekképviselettel és érdekérvényesítéssel foglalkozik. Jelenleg nyolc tagszervezete van, és az egyik legnagyobb támogatásukat a 2019–20-as évben kapták az Európai Uniótól és Sorostól.

Az „Itt vagyunk! Az LMBTQI emberek magyarországi társadalmi elfogadásának növelése közösségi megerősítés és szemléletformálás útján” projektet az Európai Bizottság 178 153 euróval támogatta, a Nyílt Társadalom Alapítványok további 15 000 dollárral. Ez mai értéken nagyjából 70 millió forintot jelent.

Jelenlegi támogatóik között is ismert szervezeteket találunk:

MagNet Bank Zrt.

Holland Nagykövetség

Nyílt Társadalom Alapítványok

EGT és Norvég Civil Támogatási Alap: ÖkotársAlapíványok, DemNet

A szervezet az elmúlt időszakban nem mutat túl nagy aktivitást – főleg korábbi időszakához képest. Azonban a tagszervezetei meglehetősen aktívak. Ilyen a Labrisz Leszbikus Egyesület, amelynek a honlapján például szinte kizárólag a fent már említett szervezeteket találjuk meg partnerként, vagy támogatóként feltüntetve.

Fotó: Tűzfalcsoport

Érdekes módon a Soroshoz köthető CEU itt is kiemelt helyet foglal el.

A fenti gyűjtésből jól látható, hogy a Magyarországon működő LMBTQ-szervezetek támogatói köre szinte teljesen azonos. Soros, külföldi államok nagykövetségei vagy éppen az Európai Bizottság. Ezek a támogatók, partnerek sok esetben hatalmas összegekkel is finanszírozzák az egyesületeket – a korrektség kedvéért érdemes megjegyezni, hogy a Budapest Pride mögött van pár piaci alapon támogató is – de az is jól látható, hogy Soros szervezetei miképp járják át a budapesti liberális közeg szövetét – jogvédő szervezetekkel, újságokkal, mozgalmi szervezetekkel és különféle érdek- és lobbitevékenységgel.

Viszont a belterjesség is szemet szúr. Szinte ugyanaz a pár tucatnyi szervezet, alapítvány kapja a Soros-pénzek javát, amelyek szinte mindig ugyanazokban a médiafelületekben kapnak publicitást, amelyek szintén Soroshoz köthetőek.

Kijelenthető, hogy Magyarországon Soros hálózata a nyilvánosság minden szeletét próbálja kontrolálni, legyen szó aktivista szervezetekről, pártokról, vagy éppen sajtóorgánumokról.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)