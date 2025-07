Újabb részletek derültek ki Macron és Putyin beszélgetéséről

A Kreml szerint az orosz pozíció változatlan, és a béke feltételeiről egyelőre nem lehet beszélni, mivel azok nem felelnek meg „a terepen kialakult realitásoknak”. A hívás azért is volt különleges, mert a francia elnök három éve először lépett kapcsolatba személyesen orosz kollégájával. Macron hangsúlyozta, hogy a párbeszédet folytatni kívánja, ugyanakkor a beszélgetés után azonnal tájékoztatta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt az elhangzottakról. Macron közölte vele, hogy Oroszország álláspontja továbbra is változatlan Ukrajnával kapcsolatban. A meglepő diplomáciai fordulatot Orbán Viktor magyar miniszterelnök is kommentálta. Így fogalmazott:

Végre!!! Az orosz–ukrán háborúnak nincs katonai megoldása. A kulcs a tárgyalás. Diplomatákra van szükségünk, nem tábornokokra!