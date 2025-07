Fontos változást vezet be a rendőrség azoknak a bírságolásánál, akik nem kötik be magukat

A gyorshajtáshoz hasonlóan a biztonsági öv használatának elmulasztása is az objektív felelősség körébe kerül át.

A jogszabályváltozás július 5-i hatálybalépése

után már nem az autó sofőrje vagy utasai, hanem minden esetben az üzembentartó, illetve használó felel azért, hogy menet közben minden, járműben tartózkodó személy be legyen kötve, illetve hogy a gyerekek a méretüknek megfelelő biztonsági gyerekülésben utazzanak. A rendelkezés az M2, M3 járműkategóriákra (a minimum kilenc üléssel rendelkező kisbuszokra) nem vonatkozik – közölte a Közlekedésbiztonság.kti.hu.

Fotó: OBB

Az Országgyűlés nemrég a Közlekedési ágazat egyes kérdéseinek rendezéséről, valamint egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló törvénnyel módosította a Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényt. Annak a 21. §-a egészült ki azzal (j. pont), hogy a jövőben a gépjármű üzembentartója vagy a járművet használatra átvevő személy (azaz a gépjárművezető) felel azért, hogy az üzemeltetésében vagy használatában lévő járműben mindenki betartsa a biztonsági öv használatára vonatkozó előírásokat.

Magyarországon közel fél évszázada kötelező biztonsági övet használni a személyautókban. Az 1976. január 1-jén hatályba lépett KRESZ másfél év türelmi időt adott az autósoknak az övek beszerzésére, és beszereltetésére, 1977. július 1-jétől azonban már az első üléseken kötelező volt használni is azokat. 2001 óta pedig a hátsó üléseken is. Bár számtalan baleset bizonyította már, hogy a biztonsági öv valóban életeket menthet, Magyarországon az övhasználati hajlandóság még mindig elmarad a kívánatostól, de még az európai átlagtól is. Pedig a biztonsági öv használata 60 százalékkal csökkenti a halálos balesetek kockázatát az autókban elöl ülők esetében és 44 százalékkal a hátul ülőknél. A kutatások szerint a gyerekülés használata mintegy 60 százalékkal mérsékelheti az életveszélyes vagy halálos sérülések kockázatát. A rendőrség szerint a magyarországi közlekedési balesetek halálos áldozatainak ötöde, körülbelül évi száz fő nincs bekötve a balesete pillanatában.

Fotó: OBB

A biztonsági öv használata alól a KRESZ valóban tartalmaz néhány kivételt.

Nem kell becsatolni a biztonsági övet:

a hátramenetben közlekedő gépkocsi vezetőjének

a taxi gépkocsi vezetőjének, ha taxi üzemmódban utast szállít

a mentő gépkocsi betegellátó terében utazóknak, ha a becsatolás a beteg állapotának romlását okozhatja, a betegellátást akadályozza

a lakott területen menetrend szerinti személyszállítást végző autóbuszban

a lakott területen kívül menetrend szerinti személyszállítás végző autóbuszban, ha álló utasokat is szállíthat

az autóbuszban szállított harmadik életévét még be nem töltött gyermeknek

annak, aki külön jogszabályban meghatározott orvos által kiállított igazolással rendelkezik.

A jelenlegi szabályozás szerint

lakott területen 20 ezer forint bírság szabható ki arra, aki nem használ övet.

Lakott területen kívül a bírság összege 30 ezer forintra, autóúton vagy autópályán 40 ezer forintra emelkedik. A mostani változás velejárója, hogy az övhasználatot VÉDA kamerákkal is fokozottan ellenőrizni fogja a rendőrség.

A Közlekedésbiztonság megkeresésére a Belügyminisztérium a törvénymódosítással kapcsolatban azt írta: „Magyarországon a passzív biztonsági eszközök alkalmazásának hajlandósága – kiemelten a biztonsági öv használatának aránya – minden erőfeszítésünk ellenére elmarad az európai országok átlagától. A jogszabály-módosítás célja, s egyben várt hatása, hogy az arra kötelezettek minél nagyobb számban használják a biztonsági övet. Elképesztő, írták, hogy 2024-ben 204 088 esetben kellett a rendőrségnek intézkednie a biztonsági öv használatának mellőzése miatt, ahogy az is, hogy a személysérüléses balesetek sérültjeinek 10,5%-a még mindig nem használta a biztonsági övet (2022-ben ez az arány 17,1% volt).”