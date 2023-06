Pusztító villámárvíz csapott le több magyarországi településre

A polgármester tájékoztatása szerint 1970 után nem voltak a faluban hasonló természeti csapások, de voltak nagyobb esőzések. A védekezéshez – főleg a 2010-es évek kedvező pályázati feltételei mellett – folyamatosan javítgatták a csapadékvíz-elvezető rendszert. Árkokat tisztítottak, rézsűket támasztottak meg, de komplett rekonstrukciós pályázat sokáig nem volt.

Összefogott az egész falu

– A védekezést nehezíti az is, hogy a patakon, a portákra átívelő kocsibejárókat korábban mindenki úgy építette meg, ahogy gondolta. Ezek a kis hidak így nem követnek egyenes vonalat, ráadásul mindenki különböző méretű átereszt épített – folytatja a polgármester.

Két éve aztán nyertünk támogatást a csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciójára, egy fontos szakaszt rendbe is tudtunk tenni, de ez most nem sokat segített. Az elképesztően intenzív eső miatt ugyanis annyi víz zúdult le a dombokról, hogy nincs az a rendszer, ami el tudná vezetni. Mindenütt jött a víz, és vitt mindent, amit ért

– panaszolja Kéty első embere. Megjegyzi: még szerencse, hogy az új árkokban legalább nem keletkezett kár, egy kis tisztítás és igazítás után újra rendben lesz a rendszer. Némi veszteség azonban így is érte a falut. Ahol zúzott kő volt a hidak tetején, azt elvitte a víz, egy helyen a betont is lebontotta, tíz négyzetméteren pedig felszedte a járdát. Emellett az egyik árok melletti útnak elvitte a padkáját, ami egyben rézsű is volt, egy kicsit az úttestet is megbontotta. Az áradás az ároktámaszokat is eltolta, ezeket szeretnék szintén a vis maior pályázatból helyrehozni – tudjuk meg Gödrei Zoltántól.

Mint mondja, a lakossági kár is számottevő, de szerencsére senki sem sérült meg, és egyetlen állat sem pusztult el. A víz házakat sem tett tönkre, de sok udvart, kertet és néhány alagsort elöntött, és itt-ott a kerítést is átszakította. Emellett az áradás elsodort és megrongált több autót, ezekre viszont a biztosító csak akkor fizet, ha volt rajtuk Casco.

A falu első embere komoly pozitívumnak tartja, hogy a bajban összefogott a falu. Sokan segítettek egymásnak, olyanok is bekapcsolódtak a mentésbe, akik a dombokon laknak. Az emberek brigádokba verődtek és házról házra jártak, június 6-án, este tíz órakor fejezték be a munkát. Másnap, szerdán folytatták az udvarok kitakarítását, csütörtökön és pénteken pedig az utakról tolták el az iszapot. A munkában részt vettek a helyi mezőgazdasági vállalkozók a munkagépeikkel, és egy bobcatet is kaptak kölcsön.

Várják a fejlesztési forrásokat

– Noha egy ilyen durva villámárvízre nem lehet felkészülni, pályáztunk a csapadékvíz-elvezető rendszer további fejlesztésére, az is javíthat majd a helyzetünkön. Az európai uniós forrásból ráadásul olyan hibákat is ki tudnánk javítani, amelyeket a vis maior pályázatban nem tudunk rendbe tenni. Erre a pályázati forrásra nagy szükségünk van – hangsúlyozza a polgármester.

Az utóbbi tíz napban nemcsak Kétyen okoztak gondokat a villámárvizek. Több településen még sokkal nagyobb is lett a baj, mint a Tolna vármegyei faluban. A Nógrád vármegyei Nógrádsipeken például három héten belül kétszer pusztított a közeli dombokról lezúduló villámárvíz, olyan ház is akadt, amelyikben mindkét alkalommal kárt tett az áradás.

Nagybárkányban is kilépett a patak a medréből, az árvíz a helyi általános iskola épületét is elöntötte. Ecsegen nyolc embernek el kellett hagynia az otthonát az árvíz miatt, Szécsényfelfalu pedig közúton egy időre megközelíthetetlenné vált.

Ecseg az árvíz szorításában Fotó: Komka Péter

A Heves vármegyei Gyöngyöstarjánban múlt csütörtökön pusztított a villámárvíz, itt a természeti csapás emberéleteket is követelt. Egy 44 éves nő megfulladt, miközben a kutyáját próbálta megmenteni. A másik áldozat egy, az ötvenes éveiben járó férfi volt, aki az egyik barátja házánál dolgozott, amely korábban leégett, és ott ragadta el az áradás. Gondokat okozott a villámárvíz Bolhón és Budapesten is.