Sikertörténet lett az e-vizsgáztatásból

Bevált az elektronikus vizsgáztatás a szakmai vizsgáknál a szakképzési rendszerben – jelentette ki Magyar Zita, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH) elnöke a Magyar Nemzetnek.

Májusban több mint 35 ezer diák kezdte meg a szakmai vizsgáit, a legtöbben villanyszerelő, szakács, pénzügyi és számviteli ügyintéző, cukrász, valamint hegesztő szakmában. Bár bizonyos iskolákban kisebb létszámmal vizsgáztattak már elektronikusan októberben és februárban is, a rendszerről igazán most bizonyosodott be, hogy kiállta a próbát. –

A sikerhez elengedhetetlen volt az intézmények és az NSZFH megfelelő felkészültsége, így az interaktív vizsgák bevezetését hosszú előkészítő folyamat előzte meg. Infrastrukturális és szakmai szempontból is magas színvonalat kellett elérni annak érdekében, hogy a vizsgázók nyugodt körülmények között tudjanak számot adni megszerzett tudásukról

– számolt be az NSZFH elnöke. Kiemelte: az elektronikus vizsgák bevezetésekor fontos szempont volt, hogy a vizsgázók a számítógép elé ülve könnyedén kezelhessék a feladatokat, és a hangsúly a szakmai ismeretekre helyeződjön, nem pedig a technikai részletekre. – Ez kulcsfontosságú azoknak, akik később döntenek új szakma megszerzése mellettés kevésbé jártasak az informatikában – mutatott rá.

Felkészült a rendszer

Az interaktív vizsgák lebonyolításához az intézményvezetők, az oktatók és a vizsgabizottságok körültekintő, támogató munkáján túl szükség volt elegendő számú számítógépre és megfelelő sávszélességű internetre is. – A vizsgázók felkészülését útmutatók és tesztfeladatsorok segítették. Gyakorolhattak akár otthonról a KRÉTA rendszerén keresztül, akár az iskolákban szimulációkkal és próbavizsgákkal – sorolta.

Az elnök szerint ott volt tetten érhető a felkészültség sikere, hogy a vizsgabizottságok rögtön az első napon profi módon tudták kezelni a nagy vihar miatti áramszünetet: nem vesztek el a dolgozatok, és a vizsgázók folytatni tudták a feladatok kitöltését.

Az NSZFH elnöke elmondta: 2020 óta folyamatosan készülnek a szakképzési centrumok arra, hogy elegendő informatikai eszköz álljon rendelkezésre. – A szakképzésben a legtöbb szakmánál egyébként is elvárás a digitális kultúra fejlesztése és ehhez az informatikai eszközök megléte – világított rá. Úgy fogalmazott: dolgoznak azon, hogy olyan feladatbank készüljön az interaktív vizsgákhoz, amely gyakorlási lehetőséget ad a tanulóknak és jól használható lesz az oktatóknak is, az új szakképzési törvény bevezetése óta eltelt időszak pedig azt mutatja, hogy jó úton haladnak. – A nyolcadik évfolyam után sokan, a diákok mintegy 43 százaléka választotta az ötéves technikusi képzést, megelőzve minden más iskolatípust. Ezt bizalomként értékelik a szülők részéről is, akik ezzel a választással támogatják az érettségi mellett szerzett szakmai tudást, egy szakma megszerzését is. A fiatalok úgy kerülnek ki ebből az intézménytípusból, hogy mind a felsőoktatásban, mind a munkaerőpiacon helyt tudnak állni – magyarázta az elnök.