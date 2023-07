Bezárják a menekültek tranzitpontját a fővárosban

– Augusztus 1-jétől a BOK-csarnokban működő tranzitpont kihasználtság hiánya miatt ideiglenesen felfüggeszti tevékenységét – közölte lapunkkal Pál Norbert, az orosz–ukrán háború elől Magyarországra menekülő személyekért felelős kormánybiztos. Tájékoztatása szerint a budapesti BOK-csarnokban működő humanitárius tranzitpont kihasználtsága a háború kitörése óta jelentősen csökkent, míg a háború elején napi több ezer menekültet láttak el, addig ma napi tíz–negyven fő között mozog a segítségpontot felkeresők száma.

Csökkent a segítségpontot felkereső menekültek száma. Fotó: Kurucz Árpád

Mint jelezte, a menekülteket segítő szolgáltatások továbbra is elérhetők maradnak: a hosszú távú szállásigénylés és egyéb információnyújtás – továbbutazáshoz, menedékes státus igényléséhez – a Keleti és Nyugati pályaudvarok területén lévő kormányablakokban fog zajlani.

A BOK-csarnok ugyanakkor szükség esetén kevesebb mint fél nap alatt újranyitható, a magyar–ukrán határ mentén lévő hat segítségpont pedig változatlan formában működik tovább ezután is.

Ismert: Magyarország a háború kitörése óta folyamatosan humanitá­rius segítséget nyújt az Ukrajnából menekülőknek, akiknek a száma Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes korábbi közlése szerint már több mint egymillió fő. A magyarországi összefogás eddig nem látott méreteket öltött tavaly februárban, miután több tízezer önkéntes dolgozott annak érdekében, hogy a határon átlépő menekülteknek segítséget nyújtsanak, megkönnyítsék beilleszkedésüket és továbbutazásukat. Ezzel hazánk a története legnagyobb humanitárius akcióját hajtja végre, amiben a kormány mellett az egyházak, a karitatív szervezetek, valamint a magánszemélyek is jelentős részt vállaltak.

A segítségnyújtás egyik fontos lépéseként 2022. március 21-én tranzitvárót alakítottak az Ukrajnából a háború elől menekülők számára a BOK B csarnokban.

Itt az elhelyezést igénylő személyek részére a szállás szervezésé­ben is segítséget nyújtottak az utóbbi, közel másfél évben, valamint menedékes státussal, tartózkodási engedéllyel kapcsolatos tájékozódásra és információnyújtásra is volt lehetőség. Emellett a csarnokban helyet kaptak a segélyszervezetek munkatársai is, akik az adományokat adták át a rászorulók részére. Magyarország ugyanakkor nem csak az itt tartózkodó menekülteket segíti, mivel hazánk folyamatosan küld segélyszállítmányokat Ukrajnába is, amik az egészségügyi eszközöktől kezdve a tartós élelmiszerekig mindent tartalmaznak.

Borítókép: illusztráció (Fotó: Havran Zoltán)