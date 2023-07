Hadházy Ákos üzent Karácsonynak: Az átláthatóság nem ördögtől való

„Megértem, ha valakik alternatív források után kutatnak. Csakhogy sajnos ennek soha nem lesz jó vége, és – mint látjuk – a hatékonyság is erősen kérdéses” – írta Hadházy Ákos Facebook bejegyzésében. A politikus szerint kell néhány szót ejteni Karácsony Gergely kampánypénzeiről is, ami természetesen vet fel kérdéseket. Hadházi Ákos kijelentette, nem tehetik meg, hogy ne reagáljanak rá.

Nagyon örülnék neki, ha az érintett szereplők végre őszintén beszélnének ezekről a dolgokról, és biztosítanák az átláthatóságot. Nem ördögtől való ez, sőt kifejezetten erősítené az ellenzék egészének megbízhatóságát!

Nem csak Hadházy Ákos, Kocsis Máté is magyarázatot vár azzal kapcsolatban, hogyan került több mint ötszázmillió forint értékű valuta Karácsony Gergely miniszterelnök-jelölti kampányát segítő 99 Mozgalom számlájára. A Fidesz frakcióvezetője szomorú és gátlástalan hazudozásnak nevezte a főpolgármester érvelését. A Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában úgy fogalmazott: a főpolgármester állítása a kérdéses pénzzel kapcsolatban súrolja a nevetségesség határát, holott durva külföldi beavatkozási kísérlet történt a magyar politikai életbe, melynek ő az egyik felelőse.

Mint azt a Magyar Nemzet is megírta, egy hete hozták nyilvánosságra a tavalyi országgyűlési választások külföldi befolyásolásáról szóló nemzetbiztonsági jelentést, mely szerint Karácsony Gergely pénzmosási ügybe keveredett.

Kocsis Máté rámutatott: a közmédia Jónak lenni jó elnevezésű karácsonyi adományvonalán hetek alatt nem gyűlik össze annyi pénz, mint amennyit a főpolgármester napok alatt a saját mozgalma köré „szórt”.

Zárt adománygyűjtő ládákról beszél, miközben nem válaszol arra, hogy hány ilyen működött és hol, milyen méretben voltak ezek elhelyezve, mint ahogy az sem derül ki, miként lehetséges, hogy a támogatók szinte kizárólag angol fontban és euróban helyezték el adományaikat.

Aláhúzta: a pártok finanszírozására vonatkozó szabályok világosak: ezzel küzd most a baloldal Gyurcsány Ferencet is beleértve, hiszen a 2022-es választás kampányára a Karácsony Gergelyhez köthető ötszázmilliós adományon túl több milliárd forint érkezett, melynek a hatályos rendelkezések szerint akár a dupláját is be kell majd fizetniük.