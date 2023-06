Már a baloldali sajtó is válaszokat vár Karácsonytól mozgalmának pénzügyei miatt

Még nem is tudott kiegyenesedni Karácsony Gergely, miután a legújabb titkosszolgálati jelentés váratlanul eltalálta – így értékelte ma megjelent cikkében a főpolgármester legújabb botrányát a 24.hu. Mint az közismert, a Nemzeti Információs Központ által közzétett dokumentumokból kiderült, hogy Karácsony Gergely 99 Mozgalom nevű szervezetének a bankszámlájára összesen 506 millió forintot fizetett be valutában és készpénzben Perjés Gábor önkormányzati képviselő. A történetet tovább színesíti, hogy a mozgalom számlájára még az országgyűlési választások után is érkeztek pénzek, ekkorra már a közösségi oldaluk is inaktívvá vált már.

Ezeket az anomáliákat gyűjtötték össze a 24.hu ma megjelent cikkében is, kiemelve, hogy

keresték kérdéseikkel Perjés Gábort, hogy tisztázza a helyzetet. A II. kerületi önkormányzatban képviselőként is dolgozó párbeszédes politikus azonban nem reagált a baloldali portál levelére, sms-eikre és hívásaikra sem.

Emellett a lap munkatársai keresték Karácsony Gergelyt is. A főpolgármester számára a cikk értékelése alapján az a tétje az ügynek, hogy az önkormányzati választások előtt egy évvel könnyen kiderülhet, hogy hazudott a mozgalma finanszírozásáról, ami kifejezetten támadhatóvá fogja tenni a kampányban.

A 24.hu kérdéseire egyelőre Karácsony Gergely sem reagált.

A jobboldali média kérdéseire az elejétől fogva nem reagál sem Perjés Gábor, sem pedig a főpolgármester.

Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester nemzetközi sajtótájékoztatója 2019-ben (Fotó: Mirkó István)