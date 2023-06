Régóta homály lengi körül Karácsony bukott 99 Mozgalmának a finanszírozását

A guruló dollárok tehát időnként euróban és fontban jöttek, végül azonban ezek a pénzek is Bajnai-közelben landoltak, a volt kormányfőhöz köthető DatAdat Professional Kft. ugyanis a Perjés által vezetett Kilencvenkilenc Mozgalom Egyesülettől 616,5 millió forint értékben rendelt meg szolgáltatást. A most napvilágot látott információk értelmezéséhez érdemes megismerni Karácsony bukott kampányának, a 99 Mozgalomnak és a fő intézőjének, Perjés Gábornak a történetét.

A Magyar Nemzet tavaly ősszel Dollárbaloldal: sötét foltok Karácsony Gergely körül címmel, kétrészes cikksorozatban mutatta be az addig nyilvánosan elérhető információk alapján a főpolgármester drága, de annál sikertelenebb 2021-es kampányát. A Kilencvenkilenc Mozgalom Egyesületet 2021. május 15-én alapította Karácsony Gergely. Az ernyőszervezet nemcsak azt az évtizedes tervet váltotta valóra, hogy sikerüljön egy szorosabb táborba terelni az MSZP-t, az LMP-ből kivált Karácsony-pártot, a Párbeszédet, valamint az LMP-t, hanem egyúttal egy pártok feletti imázst próbált építeni Karácsony Gergely miniszterelnöki ambícióihoz. A mostani finanszírozási botrány fényében érdemes visszaemlékezni arra, hogy 2021. június 9-én Karácsony még arról beszélt: közel 50 ezer tagjuk van. 2021. június 12-én „jóvátételi programot” hirdettek, és közben Nemény András szocialista polgármester, Jordán Tamás, Alföldi Róbert és Osvárt Andrea is képviselte a 99 Mozgalmat a nyilvánosságban.

Nyilvánvaló, hogyha sikerült volna 50 ezer embert „tagként” megszólítania Karácsonyéknak, akkor nem Perjés Gábornak kellett volna egyenként befizetnie összesen több mint 500 millió forintot az egyesület számlájára.

A papíron „a kiváltságos egy százalék trónfosztását”, „a 99 százalék érdekében” meghirdető baloldali mozgalom Perjés házába, Magyarország „Beverly Hillsére”, egy törökbálinti villába lett bejegyezve, ahogy azt az Aktuális bemutatta. Perjésről annyit lehet tudni, hogy II. kerületi önkormányzati képviselő, Karácsony Gergely párttársa, ugyanakkor Bajnai Gordonhoz is köze lehet, ugyanis korábban a Wallis autós cégét vezette, miközben a csoport vezetője Bajnai volt. Később, a 2019-es kampányban Perjés vitte azt a Mindenki Budapestért Egyesületet is, amely akkoriban Karácsony főpolgármesteri ambícióit anyagilag is támogatta.

2021. augusztus elejétől a nyilvánosság számára is egyre átlátszóbbá vált, hogy a 99 Mozgalom valójában a Karácsony-kampány eszköze. Ekkor kezdték meg az egészen 2021. október közepéig tartó óriásplakát-hadjáratukat. Karácsony kezdetben a saját „Fudan-népszavazását” propagálta ily módon, majd az előválasztási kampányban is tovább hirdettette magát. Amikor szeptember közepén a Soros György által finanszírozott Project Syndicate nevű portálon publikált egy írást, ismét felmerült a kérdés, hogy kik lehetnek a Karácsony mozgalma mögötti titokzatos adományozók, de továbbra sem születtek konkrét válaszok az ügyben.

Az is világossá vált, hogy a főpolgármester Facebook-költései magasabbak voltak, mint a másik négy baloldali miniszterelnök-jelölté együttvéve.

Szintén sokatmondó volt, hogy a Párbeszéd pártközpontjában csörgött ki a Karácsony-ernyőszervezet telefonszáma. Amint a Mandiner kiszúrta, a 99 adatvédelmi tájékoztatójában szereplő telefonos elérhetőség megegyezett a Párbeszéd kapcsolattartási telefonszámával. „Amikor Karácsony kampánybüdzséjéről érdeklődtünk a 99-nél, a párt képviselői irodájánál kicsengő telefonon keresztül azt a tájékoztatást kaptuk, hogy kérdéseinket küldjük el a Párbeszéd e-mail-címére is” – írta a Mandiner 2021. október végén.

A Karácsony Gergely kampányára elköltött több száz millió forint eredetére később, közvetlenül a visszalépése után sem derült fény. Márki-Zay Péter először úgy fogalmazott, nem tudja, ki volt a finanszírozó, majd Bohár Dániel újságíró kérdésére elismerte, hogy ismeri az adakozók egy részét.

Hódmezővásárhely polgármestere ugyan neveket nem mondott, de annyit elárult, hogy „hazai nagyvállalkozói üzleti körökről” lehet szó.

A sajtóban Bige László neve merült fel, de Karácsony Gergely tagadta, hogy a különféle fehérgalléros bűncselekményekkel vádolt milliárdos is az adakozók között lett volna. A főpolgármester ezzel szemben azt állította, hogy „nagyon sok kisadományból” jött össze a kampánypénz. Bige László nem válaszolt az ezzel kapcsolatos megkeresésre. Érdekesség, hogy Horn Gábor, Karácsony korábbi főnöke járt Bige luxusvillájánál, ami úgy derült ki, hogy onnan távozóban karambolozott.

Mindenesetre, a főpolgármester a több száz milliós kampánytámogatás ellenére elvesztette a baloldali előválasztás első fordulóját, majd a második kör előtt visszalépett Márki-Zay Péter javára. Utóbbi saját bevallása szerint ezzel egyidejűleg jelentkezett a 99 Mozgalomba, és átvette a Karácsonynak szánt plakátfelületeket. Ezt követően a baloldali kampány fő háttérintézménye Márki-Zay Mindenki Magyarországa Mozgalma lett, a 99 Mozgalom pedig gyakorlatilag eltűnt a színről.

A dollárok és az amerikai szakértők pedig Karácsony után a hódmezővásárhelyi polgármester Mindenki Magyarországa Mozgalma felé gurultak. Minderre közvetve megint Márki-Zay Péter szolgáltatott bizonyítékot, aki 2022. május 18-án elújságolta, hogy Karácsony Gergely stábjából örökölte meg az amerikai kampánytanácsadókat. Amikor Márki-Zay az ellenzéki kampányban való munkamegosztásról értekezett, elejtett egy nagyon fontos félmondatot:

Nem én döntöttem a napi kampánykérdésekben, hanem a már sok kampányt levezető magyar és amerikai kampányszakértők, akiket a Karácsony-stábból örököltünk.

Ráadásul a balliberálisok ügyeiben bennfentesnek számító 24.hu podcastjében a lap munkatársa részéről 2022 szeptemberében az hangzott el: „Ez a tengerentúli kapcsolat […] az ellenzéki folklór szerint ez korábban Karácsony Gergely alatt volt. […] De mivel az a projekt különböző okok miatt összecsuklott […], ez a háttér megtalálta az útját Márki-Zay Péterhez.”

Végül érdemes megjegyezni, hogy a baloldal számára a külföldi pénzt gründoló Korányi Dávid Karácsony Gergely főtanácsadója volt, aki többször is tolmácsolt az angolul nem beszélő főnökének. További alapos gyanúra okot adó elem, hogy a főpolgármester ernyőszervezete egy ideig szerepelt is a Korányi-féle Action for Democracy támogatotti listáján, de az amerikai szervezet tavaly szeptemberben kiadott egy közleményt, amelyben – teljesen abszurd módon – letagadta mindezt. Egyébként az Action for Democracy csak azt követően vette le a 99 Mozgalom nevét a támogatottak közül, hogy Bohár Dániel újságíró megizzasztotta Karácsony Gergelyt a kampánypénzek kérdésében, és utóbbi nem tudta egyértelműen megmondani, hogy kapott-e pénzt a tengerentúlról kampányára. Az interjú után nem sokkal aztán saját bevallása szerint felhívta Korányit, és levetette vele a 99 Mozgalom nevét a tengerentúli szervezet honlapjáról.

Ezek tehát azok az előzmények, amelyek után tegnap nyilvánosságra került, hogy félmilliárd forintnyi támogatás érkezett készpénzben Karácsony mozgalmának számlájára is, és a mozgalom számlájára egyetlen befizetőként Perjés Gábor azonosítható, aki a számla felett önállóan rendelkezik.

A külföldi beavatkozás során sérülhetett az ország szuverenitása, ezért a nemzetbiztonsági szolgálatok is vizsgálatot indítottak az ügyben. A most nyilvánosságra került, a titkos minősítés alól feloldott jelentés ennek a vizsgálatnak az eredménye.