Szükségszerű a Nők 40 módosítása

Háborog az LMBTQ-lobbi

Sértőnek és kirekesztőnek találta a Nem tehetsz róla, tehetsz ellene nevezetű liberális Facebook-véleményoldalon megjelent bejegyzés szerzője, hogy egy balatoni strand a családi belépő jogosultságának meghatározásában az anya és apa szavakat használta, ugyanis szerintük a strand üzemeltetője nem gondolt az azonos nemű párok családjaira. Magyarország alaptörvénye egyértelműen meghatározza a család fogalmát, amely egy apából, egy anyából és gyermekből vagy gyermekekből áll. Ennek tükrében semmilyen sértést nem követett el a balatonfűzfői strand, ahol ráadásul angolul már a „két felnőtt” definíciót használták, ami azt jelenti, hogy bármilyen nemű és korú felnőtt vásárolhat családi jegyet a strandra. Megemlítendő, hogy a magyarországi törvények szerint két azonos nemű ember nem fogadhat örökbe gyermeket, ezáltal hazánkban elenyésző számú olyan azonos nemű pár él, amelynek tagjai akár kettő vagy annál több gyermeket nevelnek. A véleményt író nő azt is megjegyezte, hogy rajta kívül más is hangosan káromkodott, mert zárójelben leírták a család definícióját, és az apát apának, az anyát anyának merték nevezni. Továbbá azt is elárulta, hogy őt ez nem érinti, mert neki nincs gyermeke. (N. O.)