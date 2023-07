A transznemű Elvira meg a veszprémi bíró

Úgy kezdődött, hogy a felvilágosodás szétroncsolta az emberek vallási identitását (a „nagy művet” a marxizmus folytatta és végezte be), és a vallási identitás primátusa helyébe a nemzeti identitást tette elsődlegessé – liberalizmus és nacionalizmus kéz a kézben jártak, megteremtvén a modern nemzetállamot. A globális, tőkés világ a második világháború után elkezdte lebontani a nemzeti identitást is – mára „készen áll a nagy mű”, tessék vetni egy pillantást „Német”-országra. S napjainkban az ember utolsó lényeges és kikezdhetetlennek hitt identitása, a nemi identitás van soron, most azt veszik el.