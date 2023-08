Felettébb érdekes hirdetés jelent meg az ingatlan.com oldalon. A fővárosi vagyonkezelő ott (is) árulja a budapesti önkormányzat tulajdonában álló kéthelyi Hunyady-kastélyt – írta meg a Mandiner.

Mint a portál jelezte, Karácsonyék nyilvános, kétfordulós pályázati árverésen döntenek, a pályázat beadási határideje a hónap vége. Az egykori szociális otthon – amely jelenleg használaton kívül van – telekterülete több mint 116 ezer négyzetméter, az épület nettó alapterülete, a Hunyady-kastély 3668, a melléképületek – gazdasági épületek, garázsok, pavilon, porta, műhely – bruttó alapterülete összesen 2064 négyzetméter.

Az ingatlan minimális vételára 222 millió forint plusz áfa, azaz 281 millió 940 ezer forint.

Emlékeztetnek, hogy az ingatlant 2021 decemberben is meghirdették, akkor nagyon kicsivel magasabb, 223 millió forint plusz áfa volt a kikiáltási ár, de gyaníthatóan nem akadt vevő, ezért kell újra áruba bocsátani. Megjegyzendő, hogy azóta meglehetősen magas Magyarországon az infláció, s ha nem is olyan mértékben, de az ingatlanpiacon is emelkedtek az árak, akkor nem tűnik túl jó üzletnek az ingatlan áruba bocsátása,

bár Karácsony Gergelyék állítása szerint Budapestnek nagy szükség van bevételekre, ráadásul meglehetősen hányattatott sorsú épületről van szó.

A főváros csőd közeli helyzetéről lapunk már többször beszámolt. Mint ismert, áprilisban Karácsony Gergely főpolgármester rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a főváros nem tud a központi költségvetésbe több különböző adót befizetni, amelyek öt-tízmilliárd forint körüli összegek, azok átütemezését kérik az adóhatóságtól. Ugyanakkor a szolidaritási adót megkérdőjelezik, nem tartják törvényesnek. Hangsúlyozta: közigazgatási bíróságon pert indítanak a szolidaritási hozzájárulás összegének csökkentésére.