Nem fogja túlzottan megviselni anyagilag Soros György egyes magyarországi embereit, hogy a tőzsdespekuláns állítólag részben kivonul az európai programjainak finanszírozásából. Sokan ugyanis már beépültek azokra a helyekre, ahol az adófizetők pénzén is megélnek, miközben befolyásolhatják a hazai politikát, például a fővárosi önkormányzatban Karácsony Gergely közvetlen tanácsadóiként.

A főpolgármester a Városdiplomáciai Akadémia vezetését például egy olyan káderre bízta, Balázs Péterre, aki egykor Bajnai Gordon külügyminisztereként már sokat tett az amerikai befolyás erősítése érdekében. Balázs Péter volt tárcavezető és diplomata eközben a Soros György nevéhez fűződő Közép-európai Egyetem (CEU) Nemzetközi Tanulmányok és Európai Tanulmányok Tanszékének egyetemi tanáraként is kapott fizetést.

Nem véletlen tehát, hogy a Városdiplomáciai Akadémia vezetője lett, amely a hivatalos tájékoztatások szerint a főváros pénzéből biztosítja „a városdiplomata-utánpótlást, egyetemi hallgatók, valamint a közelmúltban végzett diplomások bevezetésével a nemzetközi és városdiplomáciai életbe”. Komoly szerepe van tehát az ifjúság politikai befolyásolásában.

Sokáig a Soros-hálózat pénzén küzdött az atomerőművek ellen (főként a paksi üzemek és nem az amerikai létesítmények ellen) Ámon Ada, aki jelenleg Karácsony Gergely főtanácsadója, klíma- és energiapolitikai kérdésekben fejti ki aktívan véleményét.

A szakember korábban az Energia­klub elnökeként volt harcos atomenergia-ellenes környezetvédő, ez a szervezet pedig 2015–2016-ban összesen közel 37,5 millió forint támogatásban részesült a Soros-féle Nyílt Társadalom Alapítványoktól (OSF).

Ámon Ada egyébként 2008-ban alapító tagja volt az ­LMP-nek, amelyből 2012-ben kilépett. Nem sokkal ezt követően Jávor Benedek volt társelnök bejelentette: kilép a pártból a Párbeszéd Magyarországért Platform. Ebből lett később a Párbeszéd nevű formáció, amely átállt a baloldalra az LMP-ellenes puccskísérlet idején. Jávorhoz hasonlóan Ámon Ada rákerült a szocialistákkal koalícióban próbálkozó MSZP–PM választási listájára, sőt a 2018-as választáson ő volt Karácsony Gergely miniszterelnök-jelölt árnyékkormányának zöldminisztere. Nem véletlen, hogy a 2019-es önkormányzati választáson Karácsony Gergely budapesti főpolgármester-jelölt kampánystábjának tanácsadója volt, a választás után pedig bekerült a főpolgármester stábjába.

Ha már Jávor Benedek volt EP-képviselőnél tartunk, Karácsony párttársa jelenleg havi kilencszázezres fizetésért panaszkodik Brüsszelben a magyar kormányra a főváros brüsszeli irodájának vezetőjeként. Ezt a pozíciót a számára találták ki, korábban ilyen nem létezett. Emellett a visegrádi négyek bázisán építi a nemzetközi nagyvárosok Szabad Szövetségét. Ez a szintén politikai háttérintézmény és a már említett Városdiplomáciai Akadémia indításának előkészítésében is szerepet vállalt.

Jávor Benedek egyébként nyíltan a sorosista Frans Timmermans emberének számít Brüsszelben.

Karácsony Gergely; Bajnai Gordon; Jávor Benedek Fotó: Máthé Zoltán



Karácsony egyik közvetlen tanácsadójává nőtte ki magát Misetics Bálint is, aki korábban fél évig tanult az Egyesült Államokban. A tanulmányai során felmerülő költségeket ösztöndíjakból fedezte, szakdolgozatát a kelet-európai baloldal gyengeségéről írta. Miseticsnek ezek után egyenes útja volt az LMP-be, ahol szociálpolitikai programot írt a pártnak, és számtalan akciót szervezett. A törvénytelen amerikai támogatás gyanújába keveredett Humán Platform tüntetésén, 2012-ben az Orbán-kormány társadalompolitikája ellen szólalt fel, valamint A Város Mindenkié (AVM) nevű csoport aktivistájaként is tevékenykedett. Az új választási rendszerről szóló törvény ellen való tiltakozásként ­2021-ben a Parlament köré vont élőlánccal együtt tiltakozott. Misetics jelenleg havi bruttó nyolcszázezerért a főpolgármester lakás- és szociálpolitikai főtanácsadója. Misetics is a Párbeszéd politikusa lett, ezt megelőzően a Hallgatói Hálózat tagjaként diáktüntetéseket szervezett, egy nyári táborban pedig az egykori SZFE-hallgatókat okította az egyetemfoglalásra.

Az általa vezetett AVM egyik fő aktivistája volt Sebály Bernadett, aki eközben kampánykoordinátorként dolgozott a Soros-féle Amnesty Internatio­nalnél, de egy migránsokért küzdő Soros-szervezetben is tevékenykedett. Az AVM szövetségesei között ott van szinte a teljes Soros-arzenál, a TASZ-tól a migránsbarát MigSzolon át a Helsinki Bizottságig. A hírek szerint a Soros-féle Nyílt Társadalom Alapítványok is beálltak a Város Mindenkié csoport donorjai közé.

Borítókép: Jávor Benedek, Ámon Ada, Karácsony Gergely és Korányi Dávid egy klímakonferencián (Fotó: Facebook)