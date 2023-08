Gyakran a szerb–román határon át hozzák az embercsempészek az illegális migránsokat hazánkba, majd továbbviszik őket északra, Szlovákia felé. A szerb–magyar határt ugyanakkor továbbra is ostrom alatt tartják. Naponta átlag 5–600 illegális bevándorló próbálja leküzdeni a műszaki határzárat. A migrációs helyzetről Boross Zoltán ezredes, a KR NNI nemzetközi bűnözés elleni főosztályának vezetője nyilatkozott a Magyar Nemzetnek.

– Egyre több a fegyver most már a migránsoknál is, nem csak az embercsempészeknél. Használják is egymás ellen, de már kézigránátokat is dobálnak békés helybéliek házaira. Egyelőre mindez a Vajdaságban történik. Eszkalálódhat a helyzet?

– Eszkalálódhat, de a szerb hatóságok most már heti rendszerességgel, két-három alkalommal összeszedik a migránsokat a magyar határ mentén. Természetesen a migránsoknak működik az előjelző rendszerük, amivel a nagyobb akciókat előre látják, és az információkat közvetítik egymásnak. Legutóbb kilenc sorozatlövő fegyvert, egy optikai távcsővel felszerelt golyós vadászpuskát, három maroklőfegyvert, nyolcszáz lőszert szedtek össze a szerb hatóságok, de ez csak a töredéke lehet annak, ami a területen a migránsok, illetve az embercsempész-szervezetek birtokában van. A razziák előtt ugyanis elássák vagy a fákra felaggatva elrejtik a fegyvereiket. Az embercsempészek a helyi lakosságot terrorizálják ezekkel, de használják az egymás közötti leszámolásokhoz is.

Mivel híre kelt ezeknek – főleg afgán embercsempészek között zajló – a leszámolásoknak, a migránsok a maguk védelmére is vesznek maroklőfegyvereket. A magyar hatóságok legfőbb problémája, hogy ezeket a fegyvereket a határrendészeti erők megfélemlítésére is használják mind a szerb, mind a magyar oldalon.

Nem csak lőfegyverekről beszélünk, hiszen teleszkópos parittyát és üveggolyós, fémcsavaros csúzlit is használnak, hogy megcélozzák a műszaki határzár kerítései közötti területet a védelmi erők távol tartása érdekében.

Ezeket a Kalasnyikovokat a Vajdaságban elfogott migránsoktól foglalták le. Fotó: Szerb rendőrség

– Az afrikai bizonytalan helyzet miatt ismét tömeges menekülthullám várható a balkáni útvonalon?

– Még mindig ez a leggyorsabb útvonal, annak ellenére, hogy itt le kell küzdeniük az illegális bevándorlóknak a műszaki határzárat. Továbbra is rendkívül vonzó útvonalnak tartják. Bár az utóbbi időben látunk egyfajta átrendeződést, méghozzá a szerb–román határszakaszon, elsősorban a hármas határ térségében. A migránsok Szerbián keresztül érkeznek, főleg Észak-Macedónia felől, majd a szerb–román határon csempészik át és a román–magyar határon próbálják a későbbiekben beléptetni őket a schengeni övezetbe. A tapasztalat szerint ijesztő mértékben megnőtt a román embercsempészek száma. Két típusuk van. Van olyan, aki bejön Magyarország területére, lemegy a szerb–magyar határhoz, és főleg román rendszámú autókkal viszi tovább a migránsokat Szlovákia vagy Ausztria irányába. Az elkövetők másik fajtája kimondottan a román–szerb határszakaszról veszi fel az embereket, főleg mikrobuszokkal. Zömmel a temesvári tábor útvonalába eső útszéleken ültetik be a járművekbe a migránsokat, majd elhozzák a Magyarországra vezető határátkelőhelyre. Itt a migránsok az átkelőhelyet megkerülve a zöldhatáron önállóan jönnek magyar területre, ahol ismét felveszik őket. Az embercsempészek tehát alternatívákat keresnek. Nemcsak a magyar műszaki határzár megkerülése, illetve a leküzdése a céljuk, hanem azon a szakaszon is előszeretettel megjelennek, ahol nincs kerítés, például a román–szerb határnál. Ugyanakkor nagy a látencia, nem lehet tudni, hogy pontosan mennyien lépik át a határt ezekben a térségekben.