Szegedi portálon toboroz sofőröket az elszemtelenedett embercsempész-maffia

Elszemtelenedtek az illegális migrációból élő embercsempészek, hiszen már egy szegedi munkakereső portálon, a „SZEGED MUNKA” nevű Facebook-oldalon toboroznak sofőröket alkalmi munkára – vette észre laptársunk, a Délmagyar.hu munkatársa, aki több régebbi hirdetést is talált az oldalon.

A Délmagyar nyomán a Magyar Nemzet a portált böngészve bukkant rá egy két napja született bejegyzésre, amelyben a szervezett bűnözők toborzója konkrét összeggel csábítja a sofőröket, akikből egyébként a hatóságok sikeres felderítéseinek köszönhetően óriási a hiány.

Vonzó összegek ígéretével toborozzák a sofőröket az embercsempészek (Forrás: Facebook)

Az embercsempész-toborzó ajánlata „Mindenféle nemzetiségű sofőrt keresünk: Szlovákia – Németország 300 euró; Magyarország – Németország 700 euró; Bulgária Burgasztól Szófiáig 600 euró; Görögország – Szaloniki 2000 euró WhatsApp+962776685832 kommunikációhoz. Csak komoly érdeklődőknek. Megjegyzés: Az árak minden elszállított személyre vonatkoznak.”

A WhatsApp-hoz megadott telefonszám él, és az embercsempész a Délmagyar üzeneteire is válaszolt. Így derült fény arra, hogy

Mórahalom térségében kellene felvenni az elszállítandó embereket.

Szegedi kollégánk ennél a pontnál megszakította a kapcsolatot, hiszen a számnak a felhívása, illetve a bármilyen konkrét kapcsolatteremtés a toborzóval már embercsempészés előkészületének minősülhet, amiért

három év szabadságvesztést is kiszabhat a bíróság.

Ezt pedig egy újságíró sem kockáztathatja meg.

Az egyébként érdekes, hogy a toborzó egy korábbi hirdetésére írt bejegyzésre miként reagált. – A Magyar Rendőrség biztosan kedvelni fogja a bejegyzésedet – írta neki egy kommentelő magyarul, mire a torborzó angolul válaszolta: „Ha, I don’t think so, they’ll kill me if they can”, ami azt jelenti: „Á, nem hiszem, megölnek, ha tehetik”.