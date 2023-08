Karácsony eddigi öt legnagyobb baklövése

Kukabotrányok

Több cikkben írtunk arról, hogy a felújítása után továbbra is áldatlan állapotok uralkodnak a Blaha Lujza téren, valamint az annak részeként átadott közvécében is: a vécének nevezett bódé – amelynek használatáért 250 forintot kell fizetni – falai mocskosak, az illemhely körül szerteszét papírdarabok, csipszeszacskó, cigarettacsikk és egyéb szemét hever, valamint kifogyott a vécépapír is. Visszatérő probléma továbbá, hogy a közvécé folyton elromlik, holott még egy éve sincs, hogy átadták.