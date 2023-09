Életveszélyes az új forgalmi rend Kispesten, amit a szakértők is csak „húsdarálónak” neveznek

„Kivágta a biztosítékot a lakosoknál a kerékpársáv felfestése a Hunyadi utcában” – mondta el a Magyar Nemzetnek Dódity Gabriella. A Fidesz fővárosi, korábbi kispesti képviselője elmondta: fővárosi városházi forrásokból értesült arról, hogy az ottani közlekedési szakértők is azt javasolták, ezt a kerékpársávot ott és így ne valósítsák meg, mert hatalmas feszültséget fog kelteni a kerékpárosok és az autósok között. Mégis elkészült.

A lakók nem szeretnék a kerékpársávot, mert az utca rendkívül szűk, hatalmas forgalmat bonyolít, egyáltalán nem biztonságos rajta kerékpározni. Ráadásul az autóikat sem tudják így hova tenni, a keresztutcák és a szomszédos utcák is telítettek, ellehetetlenítette a mindennapjaikat ez a kerékpáros projekt.

Nehezményezik azt is, hogy tájékoztatást sem kaptak erről a városvezetéstől, sőt a lakók sem kaptak választ a városvezetéstől az írásos megkereséseikre, ahogyan egy éve Dódity Gabriellának sem küld választ a kispesti baloldali polgármester a lakók véleményét is tartalmazó levelére.

Tiltakoznak a lakók

Hétfőn reggel, amikor a munkagépek jöttek volna befejezni a felfestést, a Hunyadi utcában élők tiltakozásul az utcára vonultak, már amelyiküknek a munkaideje engedte.

A kispesti Fidesz–KDNP-frakció több ízben kérte, vizsgálja felül a kispesti önkormányzat az általa elkészített terveket, emellett Dódity Gabriella a kispesti képviselő-testületben és a Fővárosi Közgyűlésben is felszólalt ennek kapcsán.

A terület megválasztott képviselője, a DK-s Domokos Gábor annyit válaszolt a kerületi testületi ülésen: tudják, hogy ez gondot fog okozni az ott élőknek. Karácsony Gergelyék válaszának lényege pedig az volt, hogy nem lehet leállítani a biciklisáv kialakítását, mert elveszítenék az erre elnyert uniós forrást.

– A terveket a kispesti önkormányzat készíttette, a Hunyadi utcában élők véleménye pedig egyáltalán nem érdekelte. Kerékpárútra szükség van, de nem mindegy hol, és milyen áron. Kispest egyik legforgalmasabb útján egészen biztosan nem gondolkoznék kerékpársávban főleg, amikor a párhuzamos utcák biztonságosabban kerékpározhatók – nyilatkozta lapunknak Dódity Gabriella.

Újabb problémát zúdított a városvezetés a lakókra

Dódity Gabriella szerint a lakók azért is tiltakoznak, mert legtöbbjüknek nincs autóbeállási lehetősége. – Természetesen senki nem vásárolt a házával együtt az ingatlan előtt parkolóhelyet is. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy az utca amúgy is nehezen élhető, és erre zúdította rá a városvezetés az újabb problémát, anélkül, hogy egyeztetett volna a lakókkal – hangsúlyozta a képviselő. Hozzátette: a keresztutcák és a mellékutcák is telítettek, onnan ki- és behajtani is gond sokszor a parkoló autók miatt. Erre engedik rá a Hunyadi utcai lakókat. Dótity Gabriella elmondta: az önkormányzat azzal is érvelt, hogy a szakma nem engedte a párhuzamos kertvárosi utcában a kerékpársávot, mert arra nincs elég forrás, ott ugyanis teljes burkolatcserére és a közvilágítás bővítésére lett volna szükség. De csak azért, hogy ne veszítsünk uniós forrást, nem lehet egy sokaknak hátrányos megoldást választani, amely balesetveszélyes is. A kereszteződésről nem is beszélve – jelentette ki a képviselő, aki hozzátette: frakciójuk mint az elmúlt években, most is a tervek felülvizsgálatát kéri.

A képviselő azt is megjegyezte:

a Hunyadi utca és az Ady Endre út kereszteződésére kitalált forgalmi rendről még maga a kispesti önkormányzat korábbi, a tervezést szakmailag irányító irodavezetője mondta el az egyik lakógyűlésen, hogy a szakértők csak „húsdarálónak” nevezték azt, mert nem tartották elfogadhatónak. Mégis megcsinálták azt Kispesten.

– A Hunyadi utcából Pesterzsébet felé tartva megszűnt a balra kanyarodás lehetősége, a korábbi balra kanyarodó sávból egy kis jobbra húzással lehet átmenni szembe, Pesterzsébet irányába. Mindezt úgy, hogy közben a mellettünk lévő jobb oldali sávból az autók jobbra fordulnak az Ady Endre útra, kettőnk közé pedig bevezették a kerékpárosokat a járdáról. Így mi is csak lavírozhatunk, a szemben jövők pedig extrém módon kanyarogva felénk tartó, szemben közlekedőket látnak – magyarázta a képviselő. Hozzáfűzte: egyáltalán nem ért a közlekedésszervezéshez, de mindennap vezet, kerékpározni is szokott, így pontosan látja, mennyire veszélyes megoldás ez.

A kereszteződésben mindennapos a dudálás, ordibálás.

A lakókat a nyomásnak köszönhetően fogadta Varga Attila, a Párbeszéd politikusa, Kispest városüzemeltetésért felelős alpolgármestere. A városvezető nem kért elnézést azért, hogy a területért felelős városvezetőként, Gajda Péter polgármesterhez hasonlóan még a jobboldali képviselők kérésére sem érezte úgy, hogy egyeztetnie kellene a lakókkal. Mégis megígérte, hogy megnézi, mit tehet.

Borítókép forrása: Dódity Gabriella hivatalos közösségi oldala