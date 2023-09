Súlyos összegekbe kerülnek Karácsony tanácsadóinak különböző juttatásai

Mint kiderült, Karácsony tanácsadói nyolc jogcímen az egészségügyi pénztári kerettől, a rekreációig béren kívüli juttatást kaptak. Budapest főjegyzője, a Számadó Tamás által megküldött levélből kiderül, hogy a városházi álomjuttatási csomagjában, mind a 42 tanácsadó részesült. A szerencsés dolgozók nyolc jogcímen kaptak béren kívüli juttatásokat. Minden tanácsadó, részesül helyi utazási bérletben, amelynek az ára 189 000 forint évente. Ruházati hozzájárulást kapnak, amelynek összege évi 300.800 forint. Vigyáznak az alkalmazottak egészségére, hiszen havonta 37.700 forintos önkéntes pénztári keretet kap minden munkavállaló, ami egész évben 452.400 forintot jelent fejenként. De 450 ezer forintos rekreációs juttatásban is részesülnek, hogy legyen miből kipihenni a városházi életet. Havonta ezer forint értékben mindenkinek van bankszámla hozzájárulása is, ami évente 12 ezer forintot jelent. Ezen felül pedig 275.000 forint értékben cafeteria juttatásuk is van .

A fentieken túl mindenkinek jár Budapest-pótlék, amelynek összege a dolgozók fizetéséhez igazodik, és 60 százalékétól 160 százalékáig terjedhet. Mindez azt jelenti, hogy egy 800 ezer forintot kereső tanácsadó, akár 480.000 forint pluszt is bezsebelhet ezen a címen. A Tűzfalcsoport számításai szerint egy tanácsadó plusz költsége 2 359 200 forintba kerülhet – 800 ezer forintos alapbér melletti Budapest –pótléknál – az adófizetőknek. Ez 42 tanácsadóra számítva 99 086 400 forint egy évben.