Milyen tervekkel érkezett Jason Crow Magyarországra?

Egyre nyilvánvalóbb, hogy ugyanazon célért dolgozik David Pressman amerikai nagykövet és a hazai baloldal vezetése, kiváltképp Dobrev Klára. Gyurcsánynét berendelte magához Pressman, és a találkozón ott volt Jason Crow is, a háborúpárti demokrata képviselő. Aztán később kiderült: Donáth Annát is magához rendelte Crow. Az Origó cikkében összegezte, hogy miből is áll a váratlan látogató politikai munkássága.

A lap szerint az amerikai politikus célja eddigi tevékenységével összhangban egyértelmű:

a magyar baloldal által szeretne nyomást gyakorolni a magyar kormányzatra, hogy hagyjon fel békepárti álláspontjával, és csatlakozzon a fősodratú nyugati háborúpárti törekvésekhez,

melyben még több fegyvert küldenek Ukrajnának, ezzel mélyítve a válságot, elnyújtva a háborút, és még súlyosabb gazdasági válságba sodorva Európát.

Ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt, Crow vezetésével több képviselővel együtt Bidennek címzett levelekben kérték fegyverek, lőszerek, rakéták, tankok és F–16-os vadászgépek küldését.

Az Origó rámutatott:

beszédes, hogy míg további fegyverekkel árasztaná el az ukrán frontot, csatatérré változtatva akár Európát is, aközben az Egyesült Államokban a fegyvertartás ellen harcol.

De nem csak Magyarországot lepte meg egy váratlan látogatással: tavaly Volodimir Zelenszkij ukrán elnökhöz utazott Kijevbe mások mellett az akkori házelnökkel, Nancy Pelosival.

Crow a látogatás után – az amerikai hadsereg veteránjaként, a képviselőház hírszerzési és fegyveres szolgálatokkal foglalkozó bizottságának tagjaként – nyíltan kijelentette, hogy a Zelenszkijjel folytatott találkozó középpontjában „a fegyverek, a fegyverek és a fegyverek” álltak.