Új könyv segít megérteni az ukrán puzzle-t

A háború kitörése óta Magyarországot többször is súlyos bírálatoknak tették ki a kormánya által folytatott békepárti politika miatt. Máthé Áron történésznek a magyar–ukrán kapcsolatokat hitelesen bemutató, az Alapjogokért Központ gondozásában megjelent könyve remélhetőleg hozzájárul ahhoz, hogy az ukrán politikai és véleményformáló rétegek eljutnak arra a következtetésre: Magyarország nem ellenség – tudatta az Alapjogokért Központ. Emlékeztettek: Magyarország mindig is támogatta az ukrán államiságot és Ukrajna szuverenitását, rendszerektől és korszakoktól függetlenül.

Hozzátették, hazánk továbbra is folytatja a könyvben is föllelhető hagyományt: miközben ukrán háborús menekültek ezreit látjuk el minden nap, jelenleg is követeljük, hogy a háborús felek között legyen azonnali tűzszünet, és kezdődjenek meg a béketárgyalások végre, mert csak ez szolgálja az életek megmentését és Ukrajna hosszú távú fennmaradását.

A könyv már az Alapjogokért Központ honlapján is ingyenesen elérhető.