Simicskó István: Rekordösszeget fordítunk a családok támogatására

A frakcióvezető jelezte, hogy Európa legnagyobb adócsökkentési programját dolgozták ki. Többek közt két lépésben megduplázzák a családi adókedvezményt, szja-mentessé teszik a csedet és a gyedet, fokozatosan bevezetik az élethosszig tartó adómentességet a két- és több gyermekes édesanyáknak.

Támadják Brüsszelből a családtámogatásokat

– Fontos látnunk, hogy milyen egyedülálló, egész életen át tartó családtámogatási rendszer körvonalazódik. Ez biztonságot, kiszámíthatóságot jelent a családoknak. Hiszen egy pályakezdő fiatal 25 éves koráig már most is részesül jövedelemadó-kedvezményben, ha egy fiatal nő vállal egy gyermeket, akkor mentesül az szja fizetése alól 30 éves koráig. Újabb gyermekáldást követően pedig egész életére jogosulttá válik – rögzítette Simicskó István. Hozzáfűzte: jövőre is megmarad a rezsicsökkentés, a 13. havi nyugdíj, megőrzik a nyugdíjak reálértékét, 13 százalékkal nő a minimálbér, az egészségügyi kiadásokra is magasabb összeg jut majd az idei költségvetéshez képest, de a gazdaságfejlesztésre is kiemelt figyelmet fordítanak.

A háborúellenes költségvetés nem titkolt célja, hogy az orosz–ukrán háború gazdasági deficitje ne a magyar családok pénztárcáját terhelje. Sajnos azt látjuk, hogy az intézkedéseinket folyamatos támadások érik Brüsszelből. De nem fogjuk engedni, hogy akár az unió, akár magyarországi szövetségeseik megakadályozzák, hogy megvédjük hazánk érdekeit. Nekünk nem Ukrajna, hanem Magyarország az első

– hangoztatta Simicskó István.