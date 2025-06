Költségvetés: ezermilliárdok jutnak gazdaságfejlesztésre

A kormány a következő évre olyan büdzsét állított össze, amely a tervek szerint kivédi a háború káros hatásait. A költségvetés a gyermeket nevelő családok támogatását, a fiatalok életkezdésének segítését és a nyugdíjasok védelmét helyezi a középpontba. Mindezek mellett pedig jön Európa legnagyobb családi adócsökkentési programja.

Fontos az is, hogy gazdaságfejlesztésre csaknem 5050 milliárd forintot szán a kormány, amelyből 2200 milliárd forintot uniós, körülbelül 2850 milliárd forintot pedig hazai forrásokból fedez. A 2026-os költségvetés továbbra is biztosítja a pénzt az Új gazdaságpolitikai akcióterv (21 lépés) megvalósítására. Ennek fő pilléreit képezik a jövedelmek vásárlóerejének növelése, a megfizethető lakhatás biztosítása, valamint a Demján Sándor-program részeként a hazai kis- és középvállalkozások támogatása. Ide sorolható az is, hogy a korábban meghirdetett száz új gyár programot menet közben százötvenre bővítették, erre szintén jut fedezet. A lakhatás kapcsán már 2025. január 1-jétől a munkáltatóknak lehetősége van támogatást nyújtani a 35. életévét be nem töltött munkavállalóinak béren kívüli juttatás formájában. A lakhatási támogatás fordítható lakásbérleti díj megfizetésére vagy lakáscélú hitel törlesztésére. Az otthonteremtést támogatandóan az új lakóingatlanok értékesítésére ötszázalékos áfakulcs vonatkozik 2026. december 31-ig. További könnyítés, hogy az olyan ingatlanok esetében, amelyek építési engedélyének kiadása, illetve bejelentése 2026 végéig megtörténik, a kedvezményes adókulcs akár 2030 végéig is alkalmazható. Az intézkedéssel az állam a könnyebb lakáshoz jutást kívánja elősegíteni, egyúttal pedig az építőipari vállalkozások helyzetén is javít.

Beruházásokra is bőven ad pénzt a jövő évi költségvetés

A kormány a 2026-os költségvetésben is jelentős mértékű beruházásokról is döntött. Ennek célja a gazdaság dinamizálása és a munkahelyteremtés. A következő évben több száz beruházás indul, folytatódik vagy készül el, többek között a közlekedési infrastruktúra, az oktatás és az egészségügy területén. A beruházások közül kiemelkednek a következők:

a Steindl Imre-program részeként a Kossuth Lajos téri Igazságügyi Palota és Agrárminisztérium épület rekonstrukciója,

a Magyar falu program részeként megvalósuló templomfelújítási alprogram,

a Betegápoló Irgalmasrend Budai Irgalmasrendi Kórház Frankel Leó úti telephelyének komplex felújítása,

a szegedi ipari parkhoz kapcsolódó útfelújítás,

de jut pénz az öntözőrendszerek korszerűsítésére, ahogy a szakképzési centrumok és a gyorsforgalmi utak fejlesztéseire is.

Az említett uniós támogatások terén érdemes megjegyezni, hogy 2026-ban Magyarország és az Európai Unió költségvetési kapcsolatait elsősorban a 2021–2027-es kohéziós és agrártámogatási programok határozzák meg. Ezeken kívül több, az előzőknél kisebb keretösszegű programok (például belügyi alapok, határ menti programok), valamint a helyreállítási és ellenálló képességi eszköz is növeli a Magyarország által felhasználható uniós források összegét. A költségvetésről szóló törvény szerint a kormány döntésével túlléphető uniós előirányzatok továbbra is garantálják, hogy ne legyen se pénzügyi, se szabályozási akadálya az uniós források felhasználásának. Magyarország az unió költségvetéséhez való nemzeti hozzájárulásait az uniós jogszabályoknak Magyarország az unió költségvetéséhez való nemzeti hozzájárulásait az uniós jogszabályoknak megfelelően a beszedett áfa, a fel nem dolgozott műanyag csomagolási hulladék mennyisége és a bruttó nemzeti jövedelem alapján fizeti be.

