Nem Ukrajnának, hanem a magyar családoknak adja a pénzt a 2026-os költségvetés

Elfogadta az Országgyűlés a 2026-os költségvetést. A tervezet legnagyobb kérdése az volt, hogy Ukrajnába megy-e a magyarok pénze? – A brüsszeli bürokrácia és az Európai Parlament többsége Ukrajna felfegyverzésére és az ukránok pénzügyi támogatására akarja kötelezni az európai országokat, így Magyarországot is. A 2026-os költségvetésben nem Ukrajnára, hanem a magyar családok támogatására fordítjuk Magyarország forrásait – írta korábban a Nemzetgazdasági Minisztérium a törvény indoklásában.

A következő évre olyan költségvetést állítottak össze, amely kivédi a háború káros hatásait. A büdzsé a gyermeket nevelő családok támogatását, a fiatalok életkezdésének segítését és a nyugdíjasok védelmét helyezi a középpontba. A kormány mindezek tetejében Európa legnagyobb családi adócsökkentési programját hajtja végre.

A gyermekek után járó családi adókedvezmény 2026. január 1-től a jelenlegi duplájára nő. A négygyermekes édesanyák mellett 2025. október 1-jétől a háromgyermekes édesanyák is szja-mentesek lesznek, majd 2026. január 1-jétől életbe lép a negyveb év alatti kétgyermekes édesanyák adómentessége is. Jövőre is fenntartják a rezsicsökkentést és garantálják a 13. havi nyugdíj kifizetését. Januárjától 13 százalékkal nő a minimálbér. A költségvetés biztosítja a hathavi fegyverpénz kifizetését a rendvédelmi és honvédelmi dolgozók részére. Csökken a hiány, az államadósság, az infláció és egyszerűsödik az adórendszer.

Európa legnagyobb adócsökkentési programja a következőket jelenti. Jön a két- és háromgyermekes anyák személyi jövedelemadó-mentessége, ami kiegészül a családi adó- és járulékkedvezmény mértékének megduplázásával, a csed, a gyed és az örökbefogadói díj szja-mentességével és a harminc év alatti anyák adómentességének kiterjesztésével. A családpolitikán belül

a három gyereket nevelő anyák kedvezményére, illetve a két gyermeket nevelő anyák szja-mentességére 320 milliárd forintot fordít az állam;

a családi adókedvezmény megduplázására pedig 290 milliárd forintot különít el a költségvetés.

Mondható, hogy a jövő év a gyermekes családok éve lesz, hiszen az adókedvezmények minden eddiginél több pénzt hagynak náluk. Ez csaknem 1300 milliárd forintot jelent. A családi adó- és járulékkedvezmény 2011-től 2026 végéig összesen akár ötezermilliárd forintot jelenthet a családoknak.

Ismert: 2011 óta számos további jelentős adócsökkentésről döntött a kormány. Ezek közül a legfontosabb, hogy a munkát terhelő adókat csökkentettük, az szja 32 százalékról 15 százalékra csökkent, a hazai vállalkozások támogatására 19 százalékról kilenc százalékra esett a társasági adót, így jelenleg Magyarországon van Európa legalacsonyabb társasági adókulcsa. Az otthonteremtési és családvédelmi program keretében az új lakóingatlanok értékesítésére ötszázalékos kedvezményes adómértéket vezettek be.

Jövőre a költségvetés nyugellátásokra és nyugdíjszerű ellátásokra összesen mintegy 7700 milliárd forintot fordít, ami a költségvetés egyik legnagyobb tétele.

A kormány továbbra is garantálja a nyugdíj- és nyugdíjszerű ellátások inflációkövető emelését és a 13. havi nyugdíjat és nyugdíjszerű ellátásokat; a 13. havi nyugdíjra és nyugdíjszerű ellátásokra 585 milliárd forintot tartalmaz a költségvetés.

Jövőre tovább nő az oktatás támogatása. A területre több mint négyezermilliárd forint jut, amely 2010-hez képest csaknem háromszoros növekedést (180 százalék többletet) jelent. Nő az egészségügy támogatása is, ami 3919 milliárd forintot tesz ki a 2026-os évben. Ez több mint háromszorosa annak, mint amennyi az utolsó baloldali kormány által benyújtott költségvetésben szerepelt. A 2025-ös évhez képest pedig 280 milliárd forinttal több jut erre a területre.