Rossz időben folyt Rambo vére, értesítették a román hatóságokat

Bírságot szabott ki a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa az ATV Spirit és a Best FM médiaszolgáltatóira, emellett a testület a román társhatósághoz fordult a Mozi+ televízió egyik kora este sugárzott műsora miatt – közölte az NMHH kommunikációs igazgatósága. Mint írták, az ATV Spirit médiaszolgáltatójával szemben két jogsértés miatt is eljárás indult, ugyanis a hatósági vizsgálat során kiderült, hogy az országos vételkörzetű kereskedelmi tévécsatorna április 14. és 20. között öt napon is alulteljesítette a hatósági határozatban meghatározott, napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridőt. Hozzáfűzték:

a szolgáltató ellen burkolt kereskedelmi közlemény közzététele miatt is eljárás indult

az április 14-én kora reggel sugárzott Hazahúzó című műsorszám miatt, mivel annak két szegmense is reklámértékű információkat, a bemutatott szolgáltatások igénybevételét előmozdító tájékoztatást tartalmazott. A médiatanács a két jogsértés miatt összesen 150 ezer forint bírságot szabott ki a médiaszolgáltatóra, emellett a jogsértések ismételtsége miatt a vezető tisztségviselőnek további ötven ezer forintot kell fizetnie.