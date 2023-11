Az aranyifjú Alexander Soros Amerikában is csúcsra jár

Csak 2020 óta mintegy hatszáz befizetést ad jelenleg ki Alexander Soros nevére az amerikai szövetségi választási bizottság internetes keresője. Soros György 38 éves fia — aki a nyáron átvette a 25 milliárd dolláros Soros-birodalom, a Nyílt Társadalom Alapítványok (OSF) irányítását — a korábbi éveket is számolva dollártízmilliós nagyságrendben támogatta már a legkülönbözőbb demokrata párti jelölteket és kampányokat.

Így Joe Biden 2020-as demokrata elnökjelölt megválasztásához már az előválasztásoktól kezdve mintegy 740 ezer dollárral járult hozzá.

2016-ban és 2018-ban pedig 5,25 millió dollárt adott demokrata párti szenátorok megválasztására.

Alexander Soros előtt apja, a jelenleg 93 éves Soros György is jelentős demokrata párti kampányfinanszírozó volt. Egy 2004-es ügyben a szövetségi választási bizottság azt valószínűsítette, hogy Soros megsértette a finanszírozási szabályokat, de a testületben kialakult szavazategyenlőség (3:3) miatt nem kezdeményezte, hogy induljon ellene eljárás.

Siker, pénz...

Az amerikai politikai rendszerben a pénz és a befolyás hagyományosan kéz a kézben jár: az elnök-, illetve kongresszusi jelöltek, sőt az államügyészi tisztségekre pályázók is rászorulnak a támogatókra. (Utóbbi az igazságszolgáltatás átpolitizáltságához is vezetett.) A vezető kampánytámogatók politikai vagy gazdasági elvárásai rendszeresen jelentkeznek a megválasztott politikusok programjában.

Alexander Soros az apai alapítványbirodalmi örökséggel a kezében eleve remek lehetőségekkel vághatott neki liberális céljai megvalósításának. A The Wall Street Journalnek nyáron, az alapítványi irányítás átvételekor adott interjújában önmagát apjával összehasonlítva azt mondta:

Én politikusabb vagyok

Az ifjabb Soros arról is beszél, olyan liberális ügyek mellett kötelezi el magát, mint például

– az abortuszhoz való jog. Ez az amerikai kultúrharc fontos terepe lett, miután országos szinten a legfelső bíróság nemrég eltörölte, így az egyes szövetségi államok maguk dönthetnek róla. Soros támogatója az abortuszklinikákat működtető Planned Parenthood (Tervezett szülőség) szervezetnek.

– a „szavazati jog érvényesítése”. Ez az Egyesült Államokban a választások tisztaságát biztosító szabályok elleni baloldali harcot jelenti, ami szerepet játszott a közbizalom megingásában a 2020-as elnökválasztás után. A republikánus szavazók jelentős része ma sem hiszi el, hogy Donald Trump valóban elveszítette ezt a választást.

Ezenkívül Alexander Soros vezető szerepet visz a Bend the Arc progresszív zsidó szervezetben, amely

– Trump- és „nacionalizmus”-ellenes, és támogatja a bevándorlókat.

A kampánytámogatások mindenesetre beérnek, gyakorlatilag nincs olyan fontos demokrata párti politikus, akivel Alexander Sorosnak ne készült volna közös fotója. Világossá tette, hogy a 2024-es elnökválasztáson is azt akarja látni, hasznosul a pénze. Áprilisi Facebook-bejegyzése szerint „Gyerünk, Joe!” felkiáltással támogatja Joe Biden újraválasztási kampányát.

Joe Biden és Alexander Soros utóbbi április 25-i bejegyzésén, amely „Gyerünk, Joe!” felkiáltással támogatja az elnök újraválasztási kampányát. Forrás: Facebook/Alexander Soros

Alexander szintén közös képen pózol többek között

– Kamala Harris alelnökkel

– Barack Obama exelnökkel

– Charles Schumerrel, a demokrata párti szenátusi frakció vezetőjével és

– Nancy Pelosi volt házelnökkel is.

Igaz, az aranyifjú olykor felsül az általában laza, kötetlen beállítású sztárfotóival. Például azzal a 2015-ös képpel, amelyhez azt a bejegyzést fűzte:

Örömmel mutattam be barátomat, Maxwell Osborne-t leendő elnökünknek, Hillary Clintonnak

Mint emlékezetes, Clinton végül elveszítette a 2016-os elnökválasztást Trumppal szemben – noha az ifjabb Soros 340 ezer dollárral Clintont támogatta.

Soros és Osborne Clintonnál egy 2015. augusztusi bejegyzésen. Forrás: Alexander Soros közösségi oldala

Mindenesetre a látogatói nyilvántartás szerint Alexander Soros legalább tizenhétszer járt a Fehér Házban, amióta Biden az elnök, és ott olyan döntéshozókkal is találkozott, mint az elnök nemzetbiztonsági tanácsadójának első helyettese.

Még általánosságok is ritkán kerülnek nyilvánosságra arról, hogy mi hangzik el a Soros fiú magas szintű találkozóin. De amikor Magyarország kerül szóba, akkor a következő ellentétpontokban biztosak lehetünk. Ő, a Soros-birodalom és a Biden-kormány egyaránt

– Trump megválasztásának megakadályozásában érdekelt. A republikánusok várható 2024-es elnökjelöltjét most demokrata színekben, olykor Soros György anyagi támogatásával megválasztott ügyészek próbálják különböző perekben elítéltetni, hogy rontsák a győzelmi esélyeit, vagy egyenesen kizárják a versengésből.

Ennek a magyar–amerikai kapcsolatokat érintő része, hogy a demokrata kötődésű David Pressmant Budapesten ne váltsa majd olyan nagykövet, aki a Trump-időszakban kialakult jó szintre emelhetné vissza a kétoldalú viszonyt.

– az Orbán-kormánnyal szemben a dollárbaloldalt támogatja. Az Alexander Soros vezette OSF is szoros kapcsolatot ápol Samantha Powerrel, a USAID (az Egyesült Államok segélyezési ügynöksége) vezetőjével. Power a tavasszal Magyarországon járt, és támogatást ígért az Orbán-kormány ellenzéke mögött álló álcivil és médiaholdudvarnak.

– támadja a gyermekvédelmi törvényt. Alexander Soros és Pressman is LMBTQ-aktivista.

...csillogás

Az ifjabb Sorost Maxwell Osborne fekete divattervező (akit Clintonnak bemutatott) szó szerint is kiegészíti – nyíltan homoszexuális párkapcsolatban élnek. A liberális New York-i körökben ez is a glamúr részét képezi, számtalan felvételen örökítik meg közös pillanataikat.

De a mesterséges csillogásnak és a további befolyásszerzésnek alighanem az is része, hogy Alexander Soros oktatóként fejtheti ki a nézeteit a Bard College-ban. Ezen a New York-i liberális főiskolán anyja, Susan Weber, a Nyílt Társadalom Intézet korábbi ügyvezető igazgatója magas beosztást tölt be.

(Borítókép: Alexander Soros 2016 májusában megnyitja a kereskedést a Nasdaqon, a New York-i technológiai tőzsdén (Fotó: Ilya S. Savenok/Getty Images)