Washingtoni dollármilliókkal is kitömik a Soros által támogatott NGO-kat

A NED éves előirányzatot kap az Egyesült Államok költségvetéséből, szorosan együttműködik a USAID-del, és kongresszusi felügyelet alatt áll. A NED-et többnyire az Egyesült Államok hírszerzési szerve, a CIA külföldi megjelenési formájának tartják. Ha már a baloldal tavalyi kampányának amerikai finanszírozását említettük, érdemes felidézni, hogy 2019 májusában – nem sokkal az európai parlamenti választások előtt – a Soroshoz közel álló German Marshall Fund (GMF) szervezte meg Márki-Zay Péter későbbi ellenzéki miniszterelnök-jelölt washingtoni kerekasztal-beszélgetését. A GMF egyik legnagyobb támogatója a USAID és az Európai Bizottság.

A beavatkozási kísérlet nem újdonság, a USAID a rendszerváltás óta tevékenykedik Magyarországon is. A Magyarországnak nyújtandó támogatást az 1989-es Támogatás a Kelet-európai demokráciának című törvényben szabályozták, 1991-ben a USAID megnyitotta magyarországi irodáját. 1991 és 1998 között a USAID több mint 240 millió dollár közvetlen támogatást nyújtott.

Ennek egyik fő eleme így szólt: „demokratikus kormányzást elősegítő programok, amelyek célja a demokratikus intézmények megteremtése, egy aktívabb és fogékonyabb társadalom támogatása, valamint a helyi önkormányzatok támogatása abban, hogy hatékonyabbak, átláthatóbbak legyenek és fogékonyabbak az állampolgárok szükségleteinek kielégítésére”. A USAID magyarországi irodáját 1999-ben zárták be, azóta több mint 4,3 millió dollár támogatás érkezett a budapesti regionális központ határokon átívelő programjain keresztül. Ezek a programok elsősorban a romák integrációjára, a civil társadalmi szervezetek fenntarthatóságára, valamint a rendszerváltással kapcsolatos magyar tapasztalatok megosztására vonatkoztak. Ezenfelül a USAID kulcsfontosságú támogatást nyújtott a nonprofit szektor és a civil szervezetek fejlesztéséhez.

Genderpropaganda amerikai pénzekből

A már említett Samantha Power, a USAID vezetője idén február 11-én írta ki a Twitter-oldalára, hogy csatlakoznak az Amnesty International Magyarország, a Magyar Helsinki Bizottság és a Budapest Pride tevékenységéhez. A bejelentés nem meglepő, hiszen az évek során az amerikai külügyminisztérium több alkalommal is támogatta őket. Az Amnesty International Magyarország közel 20 ezer dollárt, azaz 7,5 millió forintot kapott egy 2019-ben indult kétéves oktatási programra, amelynek célja az volt, hogy növeljék a tudatos médiafogyasztást és az állampolgárok jogi ismereteit.

A Magyar Helsinki Bizottság szintén kétéves időszakra hatmillió forintban részesült azért, hogy ösztönözze az ifjúság polgári részvételét és az egyéni szabadságjogok védelmét. A Budapest Pride-dal együttműködő Háttér Társaság 5,2 millió forinttámogatást kapott, hogy bemutassa az LMBTQ-közösség magyarországi helyzetének történelmi változását.

Ömlik a pénz a kormányellenes civilekhez

Szembetűnő, hogy az Egyesült Államok külügyminisztériuma és az alá tartozó USAID 2010 után ismét erőteljesen megnyitotta a pénzcsapokat és fokozottan támogatja a kormányellenes civil szervezeteket. Már a második Orbán-kormány megalakulásának évében a Soroshoz is közel álló Magyar Helsinki Bizottság 4700 dollár, 1,7 millió forint támogatást kapott egyenlő bánásmód jogi klinikák szervezésére, majd 2019-ben 11663 dollárhoz, 4,4 millió forinthoz jutottak a rendszerváltás 30. évfordulójával kapcsolatos programok szervezésére. A Soros-féle Közép-európai Egyetemnek (CEU) 2014-ben közel 24 ezer dollárt, azaz több mint 8 millió forintot folyósítottaz amerikai külügyminisztérium környezetvédelmi hallgatói csoportok hálózatának kiépítésére.

Szintén a Közép-európai Egyetemnek adott 40 millió forintot az amerikai kormány egy légierő-védelemmel kapcsolatos pályázat során. Még mindig 2014-ben járunk, amikor a Globsecnek (egy pozsonyi székhelyű globális agytröszt – a szerk.) nyújtottak 40 ezer dollár támogatást, hogy Csehországban, Magyarországon és Szlovákiában megfordítsák a NATO-ellenes közhangulatot.

A Globsec is közel áll Soros Györgyhöz, hiszen már legalább öt alkalommal kapott támogatást a spekuláns alapítványától, az Open Society Foundationstől. A CEU 2019-ben több mint 7 millió forintot kapott az amerikai külügyminisztériumtól propaganda és dezinformációval kapcsolatos workshopok létrehozására, célcsoportnak a vidéki ifjúságot jelölték meg. Később, 2020-ban és 2021-ben is elnyert egy 8,6 millió forintösszegű támogatást, amelyet startup mentorközösség építésére lehet fordítani.

Brüsszelhez hasonlóan Washington is felkarolja a magyarországi migrációpárti szervezeteket. A Soros György által is támogatott Menedék – Migránsokat Segítő Egyesület két részletben több mint 15 millió forintot kapott az amerikai kormánytól.

Óriási összegek érkeztek a TASZ-hoz

A nyílt társadalom eszmeiségét valló különböző emberi jogi aktivisták bőségesen részesültek amerikai pénzekből. A Bertha Foundation közel 20 millió forinttal támogatta a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) Soros-közeli szervezetet, amelyből különböző területekkel foglalkozó jogászok képzését tudták finanszírozni. Az angolszász világ európai térfeléről is érkeznek pénzek a spekuláns hálózatához. Az angol filantróp szervezet, a Sigrid Rausing Trust 61 millió forintot adott a TASZ-nak intézményi támogatás keretében. Azonban a Sigrid oldalán található információk szerint ennél nagyságrendekkel nagyobb több pénzt kap és kapott a TASZ, hiszen 2014 óta 830 ezer font, vagyis 357 millió forint érkezett, majd 2022 januárjában újabb 252 millió forint jut a magyarországi civil szervezethez.

Egészen konkrét amerikai érdekek képviseletéért is kapnak pénzt hazai civilnek mondott szervezetek. A DemNet Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány például 2016-ban 6,6 millió forintban részesült kifejezetten azért, hogy az Egyesült Államok külpolitikai céljainak és célkitűzéseinek megvalósítását támogassák.

Gurulnak a dollárok a kormányellenes sajtóhoz

Az emberi jogi aktivisták és a politikai aktorok mellett a kormányellenes médiát is bőségesen ellátták dollárokkal. Az amerikai adófizetők pénzéből támogatta az amerikai külügyminisztérium a Ne Hallgassunk Nonprofit Kft.-t, ami a magát függetlennek valló Telex cége. A 6,6 millió forint összegű támogatás egy 9 hónapig tartó újságírói gyakornoki programot finanszírozott. Célja, hogy fiatal, kritikus és független újságírókat képezzenek Magyarországon. A szintén baloldali, szombathelyi székhelyű Nyugat.hu kiadója, a Nyugat Média és Világháló Egyesület 7,4 millió forintban részesült, amelyet az amerikai–-magyar százéves diplomáciai kapcsolattal összefüggő rendezvényekre költhettek. Szintén a Nyugat.hu 2020-ban 5,3 millió forintot kapott az amerikai kormánytól, amelyet a demokrácia és a helyi nyilvánosság erősítésére fordíthattak. Az amerikai külügy az Egyensúly Intézetet is támogatta 3,7 millió forinttal, amelyet a magyar energiafüggetlenséggel kapcsolatos tevékenységekre fordíthatnak.

Még 2019-ben a Független Újságírók Alapítványa csaknem 7 millió forintot kapott a rendszerváltás 30. évfordulójával kapcsolatos tevékenységre. Fontos megjegyezni, hogy a Független Újságírók Alapítványa közel áll a kormányellenes oknyomozó portálhoz, a Direkt 36-hoz, hiszen utóbbi honlapja szerint közösen fogadják az szja-felajánlásokat.

A Direkt 36-ot működtető alapítvány máskor is kapott támogatást az amerikai kormánytól, 2020 szeptemberében közel 7 millió forintot nyertek egy 1945-höz kapcsolódó történelmi megemlékezéssel foglalkozó programra. A Soros által is támogatott kormányellenes portál, az Átlátszó,illetve annak alapítványa mintegy 5,5 millió forint támogatást kapott 2020. április és december között a Covid–19 média monitoring és álhír-monitoring program részeként az OIP/Zinc Network megnevezésű nemzetközi forrástól. A Zinc Network kormányzati hivatalokkal, így például a USAID-del is szoros kapcsolatban áll.

Szintén Soros Györgyék finanszírozzák azt a K-Monitor nevű online portált, amely 25,6 millió forintot nyert a cseh (de Washingtonban is megtalálható) CEELI Institute-tól egy 2020–2022 közötti programra, amelynek neve: Korrupcióellenes együttműködés kelet-európai országokkal. Szintén a K-Monitor 23,2 millió forintot kapott a már említett NED-től. Az amerikai adófizetők pénzéből működő NED további 46 millió forintot adott a K-Monitornak egy idén június 30-án lejáró programra.

Összeérnek a szálak

Közös uniós és amerikai projektekből is gyakran jut forrás a Soros-hálózat szervezeteinek. Az Emberség Erejével Alapítvány a German Marshall Fund of the United States (GMF) Engaging Central Europe (ECE) alapja keretében új pályázatot hirdetett meg „Új Erősödő Civil Közösségek” néven. A program 22 millió forintos keretösszeggel rendelkezik. Az Emberség Erejével Alapítvánnyal kapcsolatban meg kell említeni, hogy évek óta több millió dollár támogatást kapott Soros György Nyílt Társadalom Alapítványától. Ugyanez elmondható a German Marshall Fundról is.

Az ECE korábbi támogatottjai között megtalálható az Amnesty International Magyarország, a Mérték Médiaelemző Műhely, az Unhack Democracy és a Partizán Rendszerkritikus Tartalomelőállításért Alapítvány. Utóbbi üzemelteti akormányellenes és magát rendszerkritikusnak nevező, szélsőbaloldali aktivistaként megismert Gulyás Márton vezette Partizán nevű videó csatornát. A Partizán 2021 decemberében 15 ezer dollárt nyert a German Marshall Fund és 200 ezer dollárt a „The Foundation for Democracy and Pluralism” meghívásos pályázatán. Ez mai árfolyamon körülbelül 67 millió forint.

A fentiek alapján jól látható, hogy Brüsszel mellett Washington is finanszírozza azokat a civil szervezeteket és sajtóorgánumokat, amelyek Soros György támogatását élvezik.

(Folytatjuk)