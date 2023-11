Hamarosan megnyílik a Deák téri karácsonyi vásár

A portál rangsorolta Európa hetven legjobb karácsonyi vásárát, amelyhez figyelembe vették a Google keresési eredményeit, az Instagram-említéseket, a TikTok-címke-megtekintéseket, a piacok működési napjainak számát és egy szálloda átlagos árát az egyes városokban, hogy teljes képet kaphassanak az ünnep rajongói.

A budapesti karácsonyi vásár – újabban Vörösmarty Classic Xmas – novembertől december végéig, egészen pontosan 44 napig tart. A magyar főváros csilingelő piaci standokkal és fenséges építészettel nyit, ahol a turisták egy csésze forralt bort, édes kürtőskalácsot és minden ünnepi hangulatot élvezhetnek – fogalmaz a portál.

November 17-től karácsonyi díszbe öltözik a Vörösmarty tér, és azt is megírtuk, mennyibe kerül majd a legolcsóbb menü, ahogy azt is, hogy a szervezők pazar pompával készülnek az ünnepre idén is.