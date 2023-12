Csúnya baleset lehet a vége a szilveszteri durrogtatásnak

Ha nagykorúak vagyunk, csütörtöktől vásárolhatjuk meg az úgynevezett harmadik pirotechnikai osztályba tartozó tűzijátéktermékeket, amelyeket december 31-én 18 órától január 1-jén 6 óráig használhatunk fel – írja a Veszprém Vármegyei Hírportál.

A rendőrség arra is felhívja a figyelmet, hogy az a személy, aki engedély nélkül pirotechnikai tevékenységet végez, vagyis

a tilalom ellenére petárdát birtokol, illetve felhasznál, 150 ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

– hangsúlyozták. Hozzátették: évről évre nem árt hangsúlyozni, hogy a tűzijátéktermékek komoly balesetet okozhatnak, gyereket ne engedjünk a közelébe.

A lap egy veszprémi árust is megkérdezett, aki azt mondta, néhány éve már kutyabarát tűzijátékot is lehet kapni. Ez utóbbi erős képzavarnak tűnik, hiszen a pirotechnika szerelmesei és az állatbarátok között amióta világ a világ, mindig is ellentét feszült a szilveszteri tűzijátékozás kapcsán, hiszen az éles hallással rendelkező kutyák nehezen viselik a nagy robajjal járó ünneplést, idegesek, feszültek lesznek a hangos effektektől – írják.

Ennek a kutyabarát tűzijátékkal vége lehet, és ha ezt használják (használnák) az ünneplők, nem kell a kedvenceket becsukni és különböző praktikákat alkalmazni megnyugtatásukra. Fontos, hogy a várható nem kutyabarát hangeffektek miatt nagyon figyeljünk a kutyákra – emlékeztetnek.

A Magyar Nemzet korábban már beszámolt róla, hogy hogyan védhetjük meg kedvenceinket szilveszterkor.

Fontos hangsúlyozni: ha tűzijátékozunk, előtte semmiképpen se italozzunk, mert kezünk, szemünk (és a velünk ünneplőké) veszélyben van. Figyeljünk egymásra – hívják fel a figyelmet.