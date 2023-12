Védjük meg kedvenceinket szilveszterkor!

A Heves Vármegyei Hírportál azt is összegyűjtötte, hogy miket érdemes ilyenkor betartani:

1. Tegyünk chipet a kutyába!

2. Figyeljünk rá és ellenőrizzük, hogy az orvos regisztrálja is a chipet az adatokkal (név, cím, telefonszám), mert enélkül a chip semmit sem ér!

3. A kutya nyakába érdemes egy bilétát tenni a telefonszámunkkal!

4. Ha szükséges, szilveszter előtt és utána pár napig vigyük be a házba, hogy megvédjük a számára félelmetes durrogtatásoktól!

5. Már napokkal korábban érdemes elkezdeni figyelni arra, hogy inkább pórázon sétáltassuk kedvencünket, nehogy megijedjen egy közelben becsapódó petárdától és elrohanjon! Ebben a pár napban pedig inkább a sötétedés előtti időszakot használjuk sétáltatásra.

6. Ha a kutya nagyon fél az erős hangoktól, akkor az állatorvossal konzultálva adjunk be neki nyugtatót!