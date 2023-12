Most vasárnap a második gyertyán van a sor. Hogy ez egészen pontosan mit jelképez, Dunavecse plébánosa, Bese Gergő atya mondta el a Magyar Nemzetnek.

– A második gyertya a remény gyertyája, ami a zsidó népet is szimbolizálja. Mert Isten megígérte, hogy közülük érkezik a Messiás. Ez a várakozás náluk a mai napig is tart – magyarázta a plébános, aki elmondta azt is, hogy miért nem tekintették Jézust a megváltójuknak.