Mézeskalácsból alkották meg a falu élethű mását + videó

Három hét alatt felépítettek egy egész falut Geresdlakon. A Baranya vármegyei település kicsinyített mása mézeskalácsból készült. A több mint kétszáz épületet, házat és templomot magába foglaló édes kiállítás advent első vasárnapján nyílt meg – adta hírül a Hír TV.

Amint az elmúlt 15 évben mindig, úgy most is elkészítették a település kicsinyített mását mézeskalácsból. Hetekig sütöttek és díszítettek az advent időszakára. Kettné Schmidt Tímea elmondta azt is, hogy idén a falu melyik része adta nekik a legtöbb fejtörést.

