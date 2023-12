Orbán Viktor: Az a tervem, hogy elfoglaljuk Brüsszelt

– Még olyan megoldásokat is elfogadtunk, amelyeknek semmi értelmük, de nem ártanak– mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Magyarország és az EU közti tárgyalásokról az uniós források ügyében a Mandinernek adott interjú kibővített változatában. A kormányfő szerint kiderült, hogy a magyar igazságügyi rendszer az európai standardok szerint működik, amire az Európai Bizottság pecsétet is ütött. – A baloldal abbahagyhatja az óbégatást. A pénzvisszatartás kapcsán az is kiderült: a magyar gazdaság uniós források nélkül is működik – hangoztatta.

Ukrajna és az EU

A kormányfő arról is beszélt, hogy Ukrajna nincs abban az állapotban, hogy meg lehessen vele kezdeni a tárgyalásokat, de politikai okokból mégis ezt akarják. Nyolc órán keresztül győzködte a többieket az Európai Tanács ülésén arról, hogy ezt ne csinálják, a döntés időszerűtlen, térjenek rá vissza később. – Rosszul segíteni ugyanis rosszabb, mint ha nem is segítenénk. Nem tudtam őket meggyőzni. Így

az lett a kérdés, ők rá tudják-e kényszeríteni az álláspontjukat Magyarországra. Nem tudták. Ezzel megszűnt az európai egység Ukrajna ügyében

– fogalmazott.

Hozzátette, azt mondták, hogy ők huszonhatan vannak, én meg egyedül. A döntő érvük az volt, hogy Magyarország ezzel nem veszít semmit, hiszen a tagságról a végső szót majd valamennyi nemzeti parlamentnek kell kimondania. Ráadásul addig is egy többéves folyamat következik, ami közben nagyjából hetvenöt alkalom nyílik arra, hogy a magyar kormány azt megállítsa. – Végül egy magyar–német egyezség keretében az a megoldás született, hogy Magyarország ebben a rossz döntésben nem vesz részt, annak a felelősségét sem vállalja. Azt a megoldást választottuk, amit De Gaulle – idézte fel Orbán Viktor.

Az Ukrajnának küldött plusztámogatások vétójáról kijelentette: ötvenmilliárd euróról van szó. Ehhez az újabb támogatáshoz az Európai Uniónak ráadásul ismét hitelt kellene felvennie. Szerinte ebben a műfajban kifejezetten rossz tapasztalataink vannak, visszagondolva a Covid utáni gazdasági helyreállítási alap kudarcára.

– A csatlakozási tárgyalásokról szóló rossz döntés pénzügyi, gazdasági következményeivel nem terhelhetnek minket, fizessenek azok, akik ezt a rossz döntést meghozták!

Magyarország mindig be fogja húzni a kéziféket, amikor a nemzeti érdekeink sérülnének. Ezeken a kereteken belül készen állunk a pénzügyi tárgyalásokra – mutatott rá a miniszterelnök.

Mint állította, a hivatalban lévő amerikai elnök nyilván nem akar beszélni az ukrajnai kudarcról, a kihívónak pedig esze ágában sem lenne finanszírozni egy olyan tervet, ami nyilvánvalóan megbukott. Eljön a pillanat, amikor az európai vezetőknek is el kell mondaniuk a választóiknak, hogy tévedtek, és további eurómilliárdokat kell fizetni. Nincs kiút ebből a csapdából. Hozzáfűzte, nem lát meggyőző érvet arra, hogy a mostani stratégia folytatása elhozza Ukrajna katonai győzelmét, ellenben mindennap százak és ezrek halnak meg. Ez egy durva, az első és a második világháborús harcok kegyetlenségéhez mérhető konfliktus. Nem beszélve arról, hogy voltak olyan pillanatok is, amikor a nukleáris eszkaláció sem volt kizárható – emlékeztetett a kormányfő.

Közös szerelem Macronnal, hit a keresztény megújulásban

Macron francia elnökkel való viszonyáról kijelentette: nem létezik Orbán–Macron tengely, mert az a kocsi nem működik, aminek egy nagy meg egy kisebb kereke van összekötve. – Jó, ha az ember tudja, hol a helye, melyik súlycsoportba osztották. Magyarország büszke ország, megvan az önbecsülésünk és az önbizalmunk, de Franciaország mégis egy hatvanmilliós atomhatalom, űriparral, fantasztikus erővel, mi nem ebbe a kategóriába tartozunk. Ettől függetlenül Macron elnök úrral van egy közös szerelmünk: Európa – fogalmazott Orbán Viktor. Hozzátette, a magyar nép neki is megadta, hogy az erőteljes, kétharmados támogatottság révén távlatos kérdésekről gondolkodhat, nem kell koalíciós vitákra vesztegetnie az időt. A Macronnal folytatott tárgyalások valamikor sikeresek, valamikor nem, de mindig izgalmasak.

Ő egy progresszív-liberális, modern, eddig még nem létezett Európát lát maga előtt, a magyar kormányfő szerint viszont a bajok abból fakadnak, hogy elvesztettük a kapcsolatot a gyökereinkkel és a hagyományainkkal. – Én a keresztény megújulásban hiszek

– fejezte ki Magyarország miniszterelnöke.

Kitért arra is, hogy megkérte Orbán Balázs politikai igazgatót, dolgozza ki a Magyarországra szabott konnektivitáselméletét, Szijjártó Péter külügyminisztert pedig arra, hogy fordítsa le azt a kereskedelem- és beruházáspolitika nyelvezetére. A két politikus munkáját dicsérve rámutatott: a gyakorlatban ez azt jelenti, hogy például egy vidéki nagyváros ipartelepén egymás mellett áll a német autó- és a keleti akkumulátorgyár. – A szimbiózis a nyugati és a keleti cégek között más technológiákban is megvalósul. Ha nem így lenne, csupán egy érdektelen, szegény perifériája lennénk Nyugat-Európának – vélte Orbán Viktor.

A baloldal ereje külföldön van

Az ellenzékről szólva a kormányfő azt mondta, hogy az erejük nem itthon van, hanem külföldön. Szeretné a Gyurcsány-korszakot végre maguk mögött hagyni, de a nagy nyugat-európai, amerikai baloldali erők visszahoznák, ami látható a guruló dollárok millióiban is.

A Soros-birodalom, a teljes nyugati balliberális médiahálózat, üzletemberek és ki tudja honnan jövő külföldi állami pénzek nagy falatot jelentenek egy akkora országnak, mint hazánk.

Magyarországnak és a magyar jobboldalnak minden erejét össze kell szednie ahhoz, hogy ezt a nemzetközi Góliátot Dávidként le tudja győzni, ami legutóbb is csak óriási bravúrral sikerült.

A miniszterelnök szerint nem lehet elintézni egy legyintéssel a magyar ellenzéket pusztán azért, mert súlytalan a parlamentben, ugyanis komoly erő áll mögötte. – Ami a színvonalat illeti, jó, ha az ember nem csapja be saját magát. A lelátóról logikus azt mondani, hogy jó meccshez két jó csapat kell. Csakhogy én az egyik csapat mezében vagyok, kapitányi karszalaggal, ezért nagyon nem bánom, ha hatot vágunk nekik. Inkább ezt választom egy kiegyensúlyozott, döntetlenszagú küzdelem helyett – mondta Orbán Viktor.

A magyar uniós elnökség

A kormányfő szólt arról is, hogy az európai politika dossziék alapján működik, az elnökségnek az a dolga, hogy ezeket intézze, és előrevigye az ügyeket, ami békét teremtő, kiegyenlítő szerep, ellentétben a nemzeti érdeket képviselő, harcos Magyar­országgal. Felidézte, hazánk volt már az EU soros elnöke 2011-ben, amikor kiderült, hogy a magyar diplomácia és államigazgatás felkészültsége, tudása bármely európai országéval állja a versenyt, és most is jó munkatársakkal dolgozik együtt.

A miniszterelnök sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy az EU az eltelt tíz évben nem erősebb, hanem gyengébb lett. A magyarországi ellenzék és a külföldi kritikusok véleményével ellentétben Magyarország nem kifelé, hanem egyre beljebb megy Európában.

Az én tervem nem az, hogy otthagyjuk, hanem hogy elfoglaljuk Brüsszelt

– fogalmazott. Az itthoni sikerek azért fontosak, mert csak így hallgatnak ránk. – Sikerült elérnünk a teljes foglalkoztatást, újjáépítettük a 2010-es válságból a magyar gazdaságot, megvédtük az országot a migrációtól, és működik egy konzervatív-keresztény politikai rendszer, amely méltó arra, hogy kiérdemelje az emberek bizalmát. Azt szeretném, ha Brüsszel és egész Európa komolyan megfontolná, hogy a mai progresszív-liberális őrület helyett nem kellene-e inkább Magyarországra figyelni. Hátha találnak valamit, amit át tudnának venni a magyar modellből – fogalmazott Orbán Viktor.

A miniszterelnök a beszélgetés végén mesélt arról is, hogyan telik családjában a karácsony: délután három-négy óra körül szükség van a családfői nyugalomra, hogy minden elkészüljön időben. Az ő feladata befűteni a kemencét, mert az férfimunka, illetve angol pudingot is készít. Néhány ideges óra után minden a helyére kerül, mély, megrendítő, szeretetteljes békévé változik a hangulat, ekkor érzik meg mindannyian, hogy a család szent.