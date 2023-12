Wintermantel Zsolt: Karácsony és társasága csődbe vitte Budapestet

Wintermantel Zsolt egy budapesti buszmegállóból jelentkezett be a Fidesz Budapest Facebook-oldalán.

A videóban látható buszmegálló egyáltalán nincs hó- és csúszásmentesítve. A fővárosi Fidesz frakcióvezetője elmondja, hogy a megállókat a fővárosnak kellene takarítania,

ehelyett a megálló „életveszélyes, csúszós, latyakos”.

Azt is megemlíti a frakcióvezető, hogy nemcsak a főváros járdái, buszmegállói vannak ilyen „ramaty” állapotban, hanem a költségvetése is. Utalva ezzel arra, amit már a Magyar Nemzet is megírt, hogy Karácsony Gergely helyettese csütörtök reggel beismerte, újra csődbe vitték Budapestet, mivel ötmilliárd forintos mínuszban van a főváros bankszámlája.

Karácsonyék elköltötték a kétszázmilliárd forintnál nagyobb tartalékot, elköltötték a rekord-adóbevételt, és egy ötvenmilliárdos idei kötelezettséget már áttoltak jövőre,

így Karácsonyék ötvenötmilliárd forintos mínuszba hozták a fővárost.

– tájékoztat a videóban Wintermantel Zsolt.

És hol van még az év vége.

– tette hozzá.

Karácsony és társasága csődbe vitte Budapestet, alkalmatlanok a város vezetésére, itt az ideje, hogy távozzon Budapest éléről a Karácsony–Gyurcsány-koalíció!

– mondta.