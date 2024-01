Így lenne Debrecen a vidék fővárosa

Elektromos járművek, napelemparkok

A városnak az uniós támogatásokból is kijut, a közösségi közlekedést érinteni fogják az ebből fakadó lehetőségek, konkrétumokról viszont csak a támogatási szerződések aláírását követően lesznek információk.

Az elektromos alapú közlekedés fejlesztése abszolút napirenden van, új napelemparkok létesítését tervezik

annak érdekében, hogy egyre nagyobb mértékben lehessen átlépni a dízelüzemű járművekről a zéró emissziós elektromos járművek alkalmazásának területére – hangsúlyozta Papp László.

A polgármester felhívta a figyelmet, hogy fontos feladatként áll a város előtt a repülőtér fejlesztése, valamint a városi úthálózat kapacitásának folyamatos növelése. Lesznek azonban – különösen a belváros esetében – a forgalom csökkentésére irányuló döntések is. A belváros körül kialakult a teljes körgyűrű-rendszer, teljes a kiskörút és a nagykörút is, sőt, készülnek majd a nagy elkerülő utak a város keleti, külső oldalán is.

– Ezért fontosnak tartom a forgalom csillapítását a belváros közvetlen közelében: P+R parkolók kialakításában, a hatékony parkolási és közösségi közlekedési rendszerek összehangolásában gondolkodunk – emelte ki a városvezető.