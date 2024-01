Kedvező a családosoknak az új tarifarendszer

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) fontos családbarát intézkedésnek tekinti az új tömegközlekedési tarifarendszer bevezetését. A NOE régi álma vált valóra azzal, hogy – mások mellett – a nagycsaládosok számára ingyenessé válik az állam által működtetett tömegközlekedés a vonatok és a buszok vonatkozásában – közölték.

A NOE szerint több fontos előnnyel is jár ez a döntés a családok számára. Megszűnik az utazáshoz kapcsolódó adminisztráció, ezért a jövőben nem kell sorban állni a pénztáraknál, az automatáknál, így sok idegeskedés, kellemetlenség szűnik meg. További előny, hogy ezzel az adminisztrációs terhek is csökkennek, valamint azokat az utakat is vállalhatják a családok, amelyet eddig az anyagi vonatkozások és más kényelmetlenségek miatt nem vállaltak. Ezáltal kicsit jobban kinyílik számukra a világ, lehetővé teszi, hogy könnyebben elérjenek gyermek- és kulturális programokat, sport- és más szabadidős tevékenységeket, kiránduljanak.

Emellett több tízezer forint marad a családok zsebében, amit szintén a gyermekekre, a közös családi programokra, vagy más, számukra fontos dolgokra tudnak költeni.

Ilyen értelemben az új tarifarendszer egyfajta családipótlék-emelésnek is felfogható.

Különösen fontosnak tartja a NOE, hogy a 14 év alatti gyermekek utazásának ingyenessé tétele nem korlátozódik a nagycsaládosokra,

ez minden családra vonatkozik, minden gyermeket nevelő szülőt érint.

Így az iskoláztatással járó költségek minden családnál ezzel a tétellel is csökkennek – tették hozzá.