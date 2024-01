Minden tudnivaló egy helyen: így fog kinézni március elsejétől az új tarifarendszer

Az új tarifarendszer bevezetésével díjmentesen vehetik igénybe a helyközi közlekedést azok a fogyatékkal élők és tartós betegek, akik most 90 százalékos kedvezménnyel csökkentett díjat fizetnek a helyközi közlekedésben (a helyi közlekedést már most is díjmentesen használhatják).

Továbbá nem kell menetjegyet váltaniuk majd többek között a vak, hallássérült, a magasabb összegű családi pótlékban, illetve a fogyatékossági támogatásban részesülő, a gyógypedagógiai intézményekben és sajátos nevelési igényű gyermekeket foglalkoztató intézményekben tanulóknak. Kísérőik és látogatóik szintén díjmentesen utazhatnak a jogszabályban leírt esetekben.

Díjmentesen utazhatnak a magyarigazolvánnyal, illetve a magyar hozzátartozói igazolvánnyal rendelkezők is. Azok a nagycsaládosok is díjmentességben részesülnek a jövőben, akik eddig igénybe vették a nagycsaládosok utazási kedvezményét.

Változatlanul díjmentesen utazhatnak a hadirokkantak és hadigondozottak, valamint a tartózkodási engedéllyel rendelkező menekültkénti, menedékeskénti vagy oltalmazottkénti elismerésüket kérő és ennek elismert emberek. A közalkalmazottakat a jövőben korlátlan számú utazáshoz igénybe vehető – mindössze regisztrációhoz kötött – 50 százalékos kedvezmény illeti meg.

Az ellátottak utazási utalványával rendelkezők korlátlan számú 50 százalékos kedvezményes utazásra, továbbá kedvezményes ország- és vármegyebérletek vásárlására válnak jogosulttá – olvasható a MÁV–Volán-csoport közleményében.