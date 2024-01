Az országban először: környezeti ellenőrző rendszer Debrecenben

Debrecennek mindig is szívügye volt és maradt is a környezetvédelem. Nem véletlen, hogy 1939-ben a Nagyerdőt először az országban természetvédelmi területté minősítették, s hogy a Kossuth Lajos Tudományegyetemen 1977-ben az országban elsőként alakult ökológiai tanszék, Jakucs Pál akadémikus vezetésével. Idén pedig

az országban először alakítanak ki környezeti ellenőrző rendszert,

amely a Debreceni Egyetem ökológiai szakembereinek segítségével adatokat szolgáltat társadalmi és vállalkozási szervezeteknek, továbbá minden érdeklődő állampolgárnak.

A városban nem most történik először a környezet monitorizálása, műszeres megfigyelése. Korábban három mérési ponton, a belvárosban, a klinika telepen és a botanikus kertben figyelték a levegőbe kerülő veszélyes anyagok (például a szén-monoxid, a szálló por és a szénhidrogének) koncentrációját. Az így nyert adatok segítségével figyelmeztették a lakosságot, ha egy-egy anyag (legtöbbször a szálló por) veszélyesen felhalmozódott a város levegőjében, illetve hoztak meg olyan intézkedéseket, amelyek csökkentették az ártalmat.

A most létrehozandó környezeti ellenőrző rendszer hasonló feladatokat lát el, csak jóval magasabb műszaki színvonalon, jóval szélesebb területen és jóval több mérőhelyen, a Debreceni Egyetem Biológiai és Ökológiai Intézetének munkatársainak a segítségével. A tervek szerint tucatnyi helyen mérik a levegőt, a vizet és a talajt szennyező vegyületek mennyiségét a nap minden szakában. A mérések eredményei egy adatközpontba futnak be, ahol szakemberek elemzik őket, és tájékoztatják a közvéleményt a környezet állapotáról. A mérések folyamatába bekapcsolják az erre alkalmas, az ennek megfelelő tudással bíró civil szervezeteket is. Így az ellenőrző rendszer segítségével a város lakosságát folyamatosan lehet tájékoztatni a környezet állapotáról. Gyakorlatilag nem történhet olyan, a környezet minőségét befolyásoló esemény, amelyről nincs tudomásuk a rendszert működtetőknek, rajtuk keresztül a lakosságnak.

A rendszer létrehozásának az egyik – nem titkolt – szándéka, hogy meggyőzzék a város lakosságát arról, hogy

Debrecen újraiparosításának növekvő üteme nem jelenti a környezet leromlását.

Ennek érdekében a rendszer még a város jelenlegi nagy ipari beruházásai, így az akkumulátorgyár és a BMW-üzem megvalósulása előtt működésbe lép. Segítségével az érdeklődők és a környezet védelmére hivatott szervezetek meggyőződhetnek arról, mennyire terhelik meg ezek a környezetet.