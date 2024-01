Lánchíd-pénzek: a sikkasztás is felmerülhet Vig Mór ügyében

Sikkasztás gyanúja is felmerülhet

Visszatérve a NAV-nyomozáshoz, az adóhatóság az atv.hu értesülése szerint azt is vizsgálja, hogy érkeztek-e utalások Vig Mór (aki az Amnesty International Magyarország igazgatójának, Vig Dávidnak a testvére) ügyvédi letéti számlájára azt követően, hogy az ügyvédet a Kúria jogerősen 2022. januárjában vesztegetés elkövetése miatt eltiltotta az ügyvédi hivatás gyakorlásától és ezt követően a Budapesti Ügyvédi Kamara törölte a kamarai nyilvántartásból.

Ha ez valóban így volt, ez több kérdést is felvet. Ügyvédi forrásunk szerint egyrészt Vignek meg kellett volna szüntetnie a számláját, ha ezt nem tette, már nem járt el szabályosan. Másrészt, az ügyvédi letéti számlára pontosan meghatározott célból érkeznek pénzek, amelyeket egy ideig ügyvédre bíznak, például ingatlanvásárlási ügyleteknél. Ha Vig esetében ez nem így történt, ráadásul az oda érkező összegeket a jogász öncélúan felvette, az súlyos bűncselekménynek, sikkasztásnak hívják. Megjegyzendő, ha Vig Mór cégétől a magánszámlájára is indokolatlanul érkeztek az A-Híd pénzei, az is minősülhet sikkasztásnak forrásunk szerint.

Nem éppen makulátlan múlt

Vig Mórt a fent említett számlagyáras, illetve vesztegetéses ügyön kívül több más bűnüggyel is összefüggésbe hozták. Többek között azzal is vádolják, hogy egy jelenleg is körözött bűnöző társaságában vehetett részt egy nemzetközi csalássorozatban, de a férfit korábban kapcsolatba hozták felesége volt párjának megveretésével is.