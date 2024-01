Nemzetközi viszonylatban sportos nemzet vagyunk, januárban pedig még többen kezdenek edzeni a magyarok közül

Ha újévi fogadalom, akkor a fogyás, a több mozgás vagy az egészséges életvitel a leggyakoribb elhatározás, míg a sportos életmódot folytatóknál a maraton lefutása is a célok között szerepel. Azok körében, akik már most is mozognak, a leggyakoribb motivációk között van az egészség megőrzése, de a fejünk kiszellőztetése és a stresszlevezetés is fontos tényező – derül ki az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány által készített összeállításból.

A közlemény szerint

annak ellenére, hogy a magyarok időhiányosnak érzik magukat, nemzetközi összehasonlításban mégis az elégedettebb nemzetek közé tartoznak a saját testmozgásra fordított idejük és a hazai sportlétesítmények rendelkezésre állásával kapcsolatban.

A felmérések megosztottak abban, hogy mennyit és milyen módon sportolnak a magyarok, de az látható, hogy jobban szeretjük a kevés megkötéssel járó és praktikusan kivitelezhető mozgásformákat, mint a kerékpározás vagy a futás, míg fitnesztermekbe ritkábban járunk, mint a nemzetközi átlag – olvasható a jelentésben.

Hozzátették, a Runner’s World reprezentatív kutatása alapján a rutinos futók között a nagy többség őszintén bevallotta, hogy néha könnyebben, máskor nehezebben indul el az edzésére, 18 százaléka pedig kimondottan nehezen veszi rá magát a sportolásra.

A felmérések emellett azt is mutatják, hogy a magyarok a munkaidő után nem feltétlenül vágynak társaságra. Így inkább az egyéni sportok népszerűek. A futók körében készült kutatások szerint a többség a fejét szeretné kiszellőztetni, levezetni a munkahelyi vagy magánéleti stresszt, és szívesen van csendben, hallgat zenét vagy a természet hangjait.

Az alapítvány összesítéséből az is kiderül, hogy nemzetközi szinten és hazánkban is az időhiány a vezető ok, ami visszatartja az embereket a testmozgástól, Magyarország mégis a többet mozgó nemzetek közé tartozik. A lakosság több mint fele érzi, úgy, hogy a sportolási kedve nagyobb, mint a ráfordítható időkerete. Az ország felnőtt lakosságának 54 százaléka többet sportolna, ha tehetné, további 42 százalék viszont elégedett a jelenlegi edzésmennyiséggel.

Ezzel az aránnyal Magyarország a nemzetközi átlag felett teljesített, a globális felmérésben részt vevők csupán 37 százaléka elégedett a teljesítményével

– derül ki az összeállításból, melyből az is világosan látszik, hogy a mozgás valamivel kevesebb örömet ad, mint az olvasás vagy internetezés.

Össztársadalmi és gazdasági szempontból tekintve a megfelelően végzett szabadidősport kiemelt eszköze lehet a krónikus egészségügyi problémák megelőzésének. A prevenció a leghatékonyabb eszköze az igen elterjedt, az életmóddal összefüggő betegségek kezelésének, amely az egészségügyi kiadások csökkentése, valamint a társadalom életminőségének javítása mellett a gazdaság produktivitásához is hozzájárul – hangsúlyozta a szervezet.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)