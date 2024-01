Előkelő rangsorokban szerepelnek a hazai egyetemek

A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara (PTE KTK) 2023-ban több olyan nemzetközi rangsorban is szerepelt, amelyek a világ legjobb gazdaságtudománnyal foglalkozó intézményeit vagy gazdasági ­képzéseit veszik górcső alá. Takács András, a PTE KTK dékánja szerint

a gazdasági vezetőképzéshez újabb öt évre elnyert EFMD-programakkreditáció, a publikációk, valamint az oktatók és a hallgatók kiváló teljesítménye sikerre vezettek, ami három világszinten jelentős felsőoktatási rangsorban is megjelenik.

A Times Higher Education tudományterületi rangsorán eddig is szerepelt a PTE, idén először a „business and economics” terület is csatlakozott hozzájuk. A QS World University Ranking huszadik alkalommal rangsorolta a világ képzéseit.

A cég menedzsment-mesterképzéseit rangsoroló listájára Magyarországon egyedüliként került fel a PTE KTK Manage­ment and Leadership szakja, csatlakozva ezzel a világ kétszáz legjobb menedzsment-mesterképzéséhez. Szintén új siker, hogy a pécsi közgazdasági képzést a legjobbak között említi az Eduniversal rangsora, ahol a PTE KTK három pálmalevél minősítést kapott, mellyel bekerült a legjobb négyszáz üzleti képzést nyújtó intézmény közé.