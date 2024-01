Szánthó Miklós: Magyarország dicsőségének csillaga még csak ezután fog felragyogni!

A 2024-es dzsembori a korábbi rendezvények folytatása lesz, hiszen ahogy a főigazgató fogalmazott, míg első alkalommal az Isten, haza, család értékhármasával összekötötték a jobboldalt, addig a tavalyi rendezvényen a No migration, no gender, no war! felkiáltással hívták fel a figyelmet a hazánkat fenyegető legnagyobb veszélyekre. Ezeket követi az idei jobboldali fesztivál, ahol Szánthó előrevetítette céljaikat, azaz hogy visszavegyék Brüsszelt és visszahódítsák Washingtont is:

Lecsapoljuk a mélyállami mocsarat, woke-talanítunk és megmentjük a nyugati civilizációt!

Szánthó Miklós prognózisa szerint az Európában egyedül hazánkban megrendezett CPAC Hungary konferencia idei verziója egy olyan populista rendezvény lesz, ami

összekovácsolja az embereket az igazi, őket meghallgató politikusokkal.

Az Alapjogokért Központ főigazgatója az idei év kihívásai között említette nemcsak az EU-s és az amerikai választásokat, de ide sorolta a woke-ot is – amit egyenesen a modern kori kommunizmusnak nevezett –, ami nemcsak szellemileg, erkölcsileg és főleg biológiailag káros, de súlyos kockázat geopolitikailag is. A jövőt pedig bizakodóan látja: „A CPAC Hungary be fogja bizonyítani, hogy Magyarország dicsőségének csillaga még csak ezután fog felragyogni!”

Borítókép: Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója (Fotó: Mirkó István)