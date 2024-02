Bejelentették: Újraindul a második legnagyobb magyar város fideszes polgármestere

– A Fidesz kedden este tartott jelöltállító ülést Debrecenben, ahol döntöttek arról, kik induljanak az önkormányzati választásokon – adta hírül a Hajdú-Bihar vármegyei hírportál. A döntésről a debreceni Fidesz a közösségi oldalán is beszámolt. Azt írták: a céljuk, hogy Debrecen erős, jólétet biztosító, gondoskodó otthonunk legyen. – Eltökéltek vagyunk abban, hogy a debrecenieket szolgáljuk. Köszönjük a debreceniek elmúlt 25 éves töretlen bizalmát és támogatását, számíthatnak ránk, mert szívügyünk ez a város – olvasható a posztban, melyből kiderül, hogy a Fidesz-KDNP debreceni polgármesterjelöltje 2024-ben is Papp László lesz, aki jelenleg is vezeti Magyarország második legnagyobb városát.

A jelöltek teljes névsora:

Polgármesterjelölt: Dr. Papp László

Önkormányzati képviselőjelöltek az egyéni választókörzetekben:

1. Becsky István 2. Papp Viktor 3. Szilágyi Edina 4. Dr. Nagy Sándor 5. Hetei József 6. Dankuné Nagy Gyöngyi 7. Kovács István 8. Vadon Balázs 9. Komolay Szabolcs 10. Piros Zoltán 11. Orosz Ibolya Aurélia 12. Sánta János 13. Varga András 14. Dr. Széles Diána 15. Dr. Barcsa Lajos 16. Dr. Papp Csaba 17. Bognár István 18. Juráskó Róbert 19. Barcza Dániel 20. Korbeák György 21. Katona Erzsébet 22. Szűcs Sándor 23. Balázs Ákos

Debrecenben van a legtöbb egyéni önkormányzati képviselői körzet az országban, lévén 200 ezer fős lakosságszámával minden budapesti kerületetnél is jóval nagyobb városnak számít. A 2019-es önkormányzati választásokon mind a 23 körzetben a Fidesz-KDNP jelöltjei győztek, Papp Lászlót pedig a szavazatok 65 százalékával választották meg polgármesternek.

Borítókép: Papp László. Fotó: Papp László Facebook-oldala