Polgármesterjelöltek a Fidesznél

A napokban több visszatérő is bejelentkezett az önkormányzati választásra a Fidesz jelöltjeként. Talán Bús Balázs korábbi óbudai polgármester újraindulása okozta a legnagyobb meglepetést. A 2022-es országgyűlési választás óta Bús Balázs visszavonult a közélettől, óbudai ügyekben sem nyilvánult meg.

A korábbi polgármester a Nemzeti Kulturális Alap alelnöki, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő főigazgatói pozícióját látta el, amiről a kampányban való részvétele miatt lemondott.

Igazi esélyesnek számít Böröcz László korábbi Fidelitas-elnök, országgyűlési képviselő is az I. kerületben. Böröcz is elindult a két évvel ezelőtti parlamenti választáson a több kerületet átfogó választókerületben. Ott ugyan nyerni nem tudott, de az I. kerületi Fidesz-elnök helyben népszerű, és nagy esélye van leváltani a párbeszédes V. Naszályi Mártát.

A baloldali politikus munkáját sorozatos botrányok övezték, fegyelmi eljárás indult ellene, és elvesztette a többségét a képviselő-testületben, mert ketten kiváltak az őt támogató szivárványkoalícióból.

Zuglóban is új jelölt indul: az időközben fővárosi képviselői pozíciót betöltő Rozgonyi Zoltán helyett az a Borbély Ádám, aki először a zuglói Fidelitast, majd a budapesti Fidelitast vezette, és mindvégig Zuglóban politizált. Borbély szintén jelölt volt a 2022-es országgyűlési választáson. Sok helyen még nem tartottak jelöltállító csoportülést, ám tudni lehet, hogy a sikeres fideszes polgármesterek újra megmérkőznének.

A XVI. kerületben Kovács Péter, az V. kerületben Szentgyörgyvölgyi Péter, a XVII. kerületben Horváth Tamás, a X. kerületben D. Kovács Róbert, a XXII. kerületben Karsay Ferenc kéri majd a helyi szervezet jóváhagyását. Helyben ugyanis népszerű politikusok, az esetükben semmi sem indokolja a cserét. Úgy tudjuk, hogy a független, rekordernek számító Szabados Ákos is újra elindul Pesterzsébeten. Szabados korábban MSZP-s polgármesterként sorra nyerte a választásokat, ám kilépett a pártból, legutóbb ugyan függetlenként, de a Fidesz támogatásával indult. Van olyan korábbi fideszes polgármester is, aki nem újrázik, ilyen például Józsefvárosban Sára Botond, aki jelenleg a budapesti kormányhivatalt vezeti és a ferencvárosi Bácskai János. Helyettük jövő héten döntenek az új jelöltekről. A VIII. kerületben Szilágyi Demeter alkalmas arra, hogy elnyerje a helyi csoport bizalmát, Ferencvárosban pedig nagy az esély arra, hogy Baranyi Krisztina női kihívót kapjon.

A VII. kerületben sem indul újra Vattamány Zsolt, helyette a Fidesz frakcióvezetője, Benedek Zsolt kaphat lehetőséget. A szomszédos Terézvárosban Hassay Zsófia helyett Kovács Balázs Norbert indulhat, ő is megmérkőzött a 2022-es parlamenti választáson.

A II. kerületben viszont nem indul a választókerületi elnök Gór Csaba, aki szintén jelölt volt a két évvel ezelőtti parlamenti választáson. Kispesten újra felveszi a harcot Dódity Gabriella, aki immár harmadszorra indul Gajda Péter szocialista polgármester ellen. A XIX. kerületben eddig szocialista előny volt, ám mostanra a polgármester népszerűsége is csökkent a mérések szerint. Egyes hírek szerint a régi, kedvelt polgármester, Wintermantel Zsolt – aki jelenleg a fővárosi Fidesz frakcióvezetője – is visszatérhet a IV. kerületbe. A XVIII. kerület helyzete is érdekes, ott is elképzelhető, hogy a korábbi polgármestert, Ughy Attilát indítja újra Fidesz. Ő jelenleg fővárosi képviselő.

A főpolgármester-jelölt személyének bejelentését a Fidesz márciusra ígérte. Számos név forgott eddig a köztudatban, például Wintermantel Zsolt, Sára Botond, Fürjes Balázs vagy éppen Kubatov Gábor is felmerült Karácsony Gergely kihívójaként.

Borítókép: Kocsis Máté és Borbély Ádám (fotó: Facebook)