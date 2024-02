Folytatódik az autósok üldözése

Pályázatot hirdetett a fővárosi önkormányzat fedett, zárható kerékpártárolók beszerzésére és üzemeltetésére. A projekt olyan társasházi, lakótelepi környezetben valósul meg, ahol ez közös tárolóhelyiség hiányában nem vagy csak korlátozottan lehetséges. A lehetőség a közösségi költségvetés egyik nyertes ötlete alapján valósul meg. Minden kerület legalább egy és legfeljebb négy fedett kerékpártárolóra pályázhat, ám azok elbírálásakor előnyt élveznek azok a helyszínek, amelyek közvetlen közelében a legtöbb lakás található, van kerékpárút vagy -sáv, de nincsenek Mol Bubi kerékpárok.

Kitétel, hogy zöldfelületre nem építhető kerékpártároló, viszont azt támogatják, hogy autóparkoló helyére telepítsék azokat. Mivel a keretösszeg ötvenmillió forint, és egy fedett tárolónak jelentős költsége van, ráadásul egy pályázó kerület maximum húszmillió forintot kaphat, így végül mind­össze két-három önkormányzat nyerhet forrást.

A szűk keresztmetszet miatt feltehetőleg olyan önkormányzat jut majd lehetőséghez, amely vállalja azt, hogy parkolóhelyeket szüntet meg kerékpártároló létesítése céljából.

Kovács Kázmér ügyvéd, a Magyar Autóklub jogi bizottságának elnöke a Magyar Nemzetnek elmondta: sajnos ez a lépés is egyértelműen mutatja azt az elvakultságot, ami a főváros tervei­ben mutatkozik a gépjárművel közlekedők kárára. Árulkodó, hogy a meglévő hasznos területek kárára kívánnak kerékpártárolókat létesíteni, még akkor is, ha vannak kihasználatlan területek.

– Egy ilyen eljárás szándékosan szembeállítja a közlekedőket egymással. Előnyben részesítik azokat a pályázókat, akik parkolóhelyeken terveznek kerékpártárolókat létesíteni, ezzel szemben hátrányba kerülnek azok, akik inkább a kihasználatlan járdákra, térburkolatokra, elhanyagolt területekre tennék azokat – húzta alá az autóklub jogi szakértője, aki szerint ez önmagában is mutatja a pályázati kiírás egyoldalúságát.

A Karácsony-kabinet sorra hozza azokat a döntéseket, amelyekkel szándékosan megnehezítik az autósok életét: növelték a parkolási díjakat, a Nagykörúton sávokat és parkolóhelyeket szüntettek meg, több nagy forgalmú út mentén pollerekkel választották le a kerékpársávokat, ami nehezíti a járművek közlekedését, ezzel szemben a kerékpárosoknak hamis biztonságérzetet ad.

Az autóklub szakértője szerint ezeknek az intézkedéseknek lehet autó­zást visszaszorító hatásuk is, azonban vannak olyan csoportok, például az agglomerációból érkezők, idősek, betegek, gyerekes családok, munkájukat végző szolgáltatók, akiknek létszükséglet a saját gépjármű használata.

– Nekik jelentősen megnehezítik az életüket, másrészt a kitűzött célok tekintetében is kontraproduktív a főváros igyekezete, hiszen az autósok többet keringenek, nehezebben találnak parkolóhelyet, ez pedig nagyobb környezetszennyezésre vezet, vagyis a hangoztatott cél, a zöldítés szempontjából ellentétes eredményt hoz – húzta alá Kovács Kázmér.

A fővárosi önkormányzat a következő ciklusban sem állna le az autósok ellehetetlenítésével.

Rádai Dániel, Józsefváros alpolgármestere a Telexnek adott interjúban elárulta: a dzsipekre, valamint a családosok körében népszerű SUV-okra nagyobb parkolási díjat kívánnak majd kivetni, ám mivel ez fővárosi hatáskör, ez a feladat a Karácsony-kabinetre vár, amennyiben marad a hivatalában. Megjegyzendő, általában a nagyobb családi autókkal a nagycsaládosok járnak, ezáltal is növelnék a kiadásaikat a nagyobb parkolási díjjal.

Józsefvárosban a közelmúltban csaknem négyszáz parkolót szüntetett meg Pikó András polgármester, ráadásul drasztikusan megemelte a helyi lakosoknak a parkolási díjat; van olyan háztartás, amelynek százezer forintot kell fizetnie.

Borítókép: Kerékpártároló (Fotó:Teknős Miklós)